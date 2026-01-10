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Colombia

Luto en la escena musical: murió joven cantante colombiano

Su entorno cercano ha solicitado ayuda para poder cubrir los gastos exequiales.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 01 de 2026
04:06 p. m.
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El freestyle colombiano se encuentra de luto debido a que un joven exponente falleció en los últimos días.

Se trata de Diego Nempeque, que en la industria del rap era conocido como Danc y se estaba consolidando como uno de los talentos más prometedores de Boyacá.

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La noticia fue confirmada en las redes sociales por 'El niño de Boyacá', el creador de contenido y podcaster colombiano.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Diego Nempeque, el rapero colombiano conocido como Danc?

De acuerdo con la información entregada por 'El niño de Boyacá', Diego Nempeque presentó múltiples complicaciones de salud y no pudo recuperarse.

"Danc, reconocido en la escena musical y considerado uno de los jóvenes pioneros del drill en Boyacá, falleció a temprana edad debido a complicaciones de salud", escribió el creador de contenido en Instagram.

"Su partida deja un profundo vacío en el departamento y en quienes encontraron en su música una forma de expresión e inspiración", añadió.

Familiares y amigos de Danc, el joven rapero colombiano, han pedido ayuda para los gastos exequiales

Luego de que se confirmó el deceso de Diego Nempeque, 'Colombia Tiene Buena Rima' informó que sus seres queridos necesitan una ayuda monetaria para el último adiós.

"Ayuda solitaria por la partida de nuestro amigo. Hoy nos unimos para brindar una mano amiga a su familia, quienes atraviesan un momento muy difícil", plantearon.

"Necesitamos su apoyo para cubrir los gastos del sepelio de nuestro compañero. Cualquier aporte, por pequeño que sea, hace la diferencia", agregaron.

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Asimismo, puntualizaron que se pueden realizar transferencias de Nequi al número 322 702 93 67.

"Que vuele alto", "su música lo hará eterno", "siempre fue muy bueno", "tenía mucho talento", "un abrazo fuerte para sus familiares", "no lo puedo creer" y "qué noticia tan desgarradora", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

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