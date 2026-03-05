Bogotá se prepara para el pico respiratorio: aumentan alertas por infecciones que afectan a niños, gestantes y adultos mayores

Las autoridades sanitarias en Bogotá encendieron las alertas ante la llegada del pico respiratorio, una temporada del año en la que aumenta el número de consultas médicas por infecciones respiratorias agudas (IRA).

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) informó que la ciudad se encuentra próxima a entrar en este periodo, caracterizado por un incremento de casos de enfermedades respiratorias que suelen afectar con mayor frecuencia a niños y niñas, personas mayores, mujeres gestantes y ciudadanos con enfermedades crónicas o condiciones de riesgo.

Ante este panorama, la entidad anunció el fortalecimiento de varias estrategias de monitoreo y prevención con el fin de detectar de manera temprana posibles afectaciones en la salud de la población y garantizar la atención adecuada en los servicios médicos.

Hay alerta por llegada de posible pico respiratorio en Bogotá

Según explicó la Secretaría Distrital de Salud, el Distrito ha intensificado las acciones de vigilancia epidemiológica para hacer seguimiento al comportamiento de las infecciones respiratorias en la ciudad.

El objetivo es identificar oportunamente cualquier aumento en los casos y responder de manera rápida ante eventuales afectaciones a la salud pública.

De manera paralela, también se reforzaron las intervenciones en territorio a través de los equipos MAS Bienestar, que realizan trabajo directo con las comunidades.

Estos equipos se encargan de brindar acompañamiento a la ciudadanía, identificar posibles riesgos para la salud, ofrecer orientación y, cuando es necesario, canalizar a las personas hacia los servicios de salud para recibir atención médica.

La entidad también hizo un llamado a los ciudadanos para mantenerse informados sobre el estado de la calidad del aire, un factor que puede influir en el aumento de enfermedades respiratorias.

Medidas de autocuidado recomendadas para la llegada del pico respiratorio

Frente a la llegada del pico respiratorio, la Secretaría de Salud insistió en la importancia de adoptar medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio o complicaciones.

Entre las recomendaciones entregadas por la entidad se encuentran:

Mantener actualizado el esquema de vacunación.

Usar tapabocas cuando se presenten síntomas respiratorios.

Lavarse las manos con frecuencia.

Evitar el contacto cercano con personas que tengan infecciones respiratorias.

También se recomienda reducir la actividad física al aire libre en algunos grupos poblacionales que pueden ser más vulnerables.

Entre ellos están niños menores de cinco años, personas mayores de 60 años, mujeres gestantes y personas con enfermedades como EPOC, asma, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer o condiciones que debiliten el sistema inmunológico.

Las autoridades sanitarias recordaron además que las personas que padecen enfermedades crónicas deben continuar con sus tratamientos y asistir a los controles médicos programados.

Otra recomendación importante es evitar la exposición prolongada a zonas con altos niveles de contaminación del aire, especialmente lugares con tráfico vehicular intenso, vías sin pavimentar o áreas industriales.

En caso de ser necesario, se aconseja utilizar tapabocas tipo N95 para reducir la exposición a contaminantes.

Signos de alerta y canales de atención

La Secretaría Distrital de Salud también recordó que es fundamental acudir a los servicios médicos si aparecen signos de alarma que puedan indicar complicaciones respiratorias. Entre ellos se encuentran:

Dificultad para respirar

Fiebre persistente

Dolor en el pecho

Decaimiento extremo

Alteraciones de conciencia

En situaciones de emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse con la Línea 123, donde recibirán atención inmediata.

Además, para orientación en temas relacionados con salud mental, la ciudad tiene habilitada la Línea 106.