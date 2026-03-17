La Nueva EPS no ha logrado estabilizar la red de dispensación de medicamentos: Defensoría
la Defensoría hizo un llamado a la Nueva EPS y al Gobierno Nacional para que garanticen el acceso "efectivo, oportuno y de calidad".
Noticias RCN
11:52 a. m.
La Defensoría del Pueblo a través de sus redes sociales se refirió nuevamente a la situación de la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno. Aseguró que aún no está estable la dispensación de medicamentos en varias regiones del país.
Hizo un llamado tanto a la EPS como al Gobierno Nacional para que garantice a los colombianos el acceso "efectivo, oportuno y de calidad" a medicamentos y servicios de salud esenciales.
Recordó que la Nueva EPS ha tenido varios llamados desde la entidad, de los veedores y de las entidades de vigilancia y control.
"Los principios constitucionales no admiten excusas administrativas cuando la salud y la vida están en riesgo", escribió.
Puntualizó en que las "instituciones que hacen parte del sistema de salud, las entidades públicas y privadas, del nivel territorial y nacional, tienen el deber de hacer todos los esfuerzos para reducir el sufrimiento de las personas, sobre todo, de quienes no logran la atención en salud que requieren".