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La Nueva EPS no ha logrado estabilizar la red de dispensación de medicamentos: Defensoría

la Defensoría hizo un llamado a la Nueva EPS y al Gobierno Nacional para que garanticen el acceso "efectivo, oportuno y de calidad".

La Nueva EPS no ha logrado estabilizar la red de dispensación de medicamentos: Defensoría
Foto: archivo Noticias RCN

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
11:52 a. m.
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La Defensoría del Pueblo a través de sus redes sociales se refirió nuevamente a la situación de la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno. Aseguró que aún no está estable la dispensación de medicamentos en varias regiones del país.

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Hizo un llamado tanto a la EPS como al Gobierno Nacional para que garantice a los colombianos el acceso "efectivo, oportuno y de calidad" a medicamentos y servicios de salud esenciales.

Recordó que la Nueva EPS ha tenido varios llamados desde la entidad, de los veedores y de las entidades de vigilancia y control.

"Los principios constitucionales no admiten excusas administrativas cuando la salud y la vida están en riesgo", escribió.

Puntualizó en que las "instituciones que hacen parte del sistema de salud, las entidades públicas y privadas, del nivel territorial y nacional, tienen el deber de hacer todos los esfuerzos para reducir el sufrimiento de las personas, sobre todo, de quienes no logran la atención en salud que requieren".

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