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"Murió literalmente por negligencia": el testimonio del tío de Jeisson Pinzón tras el desacato de tutela de Nueva EPS

Su familia, residente en Tunja, asegura que Jeisson quedó atrapado en trámites interminables y negligencias que le impidieron acceder a la inmunoterapia

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
07:21 a. m.
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Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven de 20 años diagnosticado con leucemia, falleció en Tunja tras meses de reclamar sin éxito un medicamento que le había sido formulado y que nunca le fue entregado por la Nueva EPS, a pesar de contar con un fallo de tutela a su favor.

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Su caso, marcado por súplicas públicas en redes sociales y denuncias de su familia, se suma a otras tragedias recientes que reflejan la grave crisis del sistema de salud en Colombia.

“Exijo se me respete el derecho a la salud y a la vida”

Durante meses, Jeisson pidió, suplicó y rogó por ayuda, por lo que le correspondía por derecho constitucional: sus medicamentos y el tratamiento que necesitaba. Sin embargo, nunca recibió las autorizaciones ni respuestas, a pesar de que expuso públicamente su caso.

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"Mi nombre es Jeisson Pinzón. Tengo 20 años, fui diagnosticado con una patología oncológica en febrero de 2025. Me fue formulado el medicamento llamado Blinatumomab en octubre de 2025, medicamento el cual no he recibido hasta la fecha por parte de Nueva EPS. Y esto a pesar de contar con el fallo de una tutela a mi favor… Exijo se me respete el derecho a la salud y a la vida", expresó a través de sus redes sociales.

Su familia, residente en Tunja, Boyacá, asegura que Yeison quedó atrapado en trámites interminables y negligencias que le impidieron acceder a la inmunoterapia que necesitaba para un trasplante de médula. Su hermana estaba lista para ser la donante, pero el procedimiento nunca pudo realizarse.

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“Murió literalmente por negligencia”

Jorge Sandoval, tío del joven, relató que Yeison ya contaba con tutela, incidente de desacato y varias PQR ante la Supersalud, pero el medicamento nunca llegó.

“En términos coloquiales le mamaron gallo a la Superintendencia Nacional de Salud, le mamaron gallo a la decisión de un fallo de tutela de un juez de la República que desacataron totalmente… En conclusión, el paciente muere literalmente por negligencia de la Nueva EPS al no suministrar el medicamento que era lo que se requería”, dijo a Noticias RCN.

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El pasado sábado, Yeison perdió la vida y con él se apagó también la esperanza de su familia, que hoy exige justicia. Su caso se suma al de otros pacientes que han fallecido esperando tratamientos, como el niño Kevin Acosta, de 7 años, quien murió recientemente por no recibir un medicamento para la hemofilia. Ambos eran afiliados a la misma entidad, la Nueva EPS, actualmente intervenida por el gobierno nacional.

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