Supersalud se pronuncia sobre informe de la Contraloría acerca de la Nueva EPS

Recientemente, la Contraloría presentó un informe sobre la grave situación administrativa y financiera de la Nueva EPS.

Nueva EPS.
Nueva EPS. Foto: Nueva EPS.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
06:44 a. m.
El pasado 9 de septiembre, la Contraloría dio una preocupante información sobre la Nueva EPS. Generó una alerta por presuntas irregularidades en el incremento de anticipos, represamiento de facturas sin auditar, aumento en las cuentas por pagar, fallos en la contratación de presentadores y en las reservas técnicas.

Contraloría alerta sobre crisis administrativa y financiera en la Nueva EPS
Tomando como referencia 2023 y 2024, se halló un incremento en los anticipos pendientes. La cifra aumentó un 155%, pasando de 3.4 a 8.6 billones de pesos.

¿Qué reveló el informe?

Ahora bien, ¿cómo ha sido el aumento este año? La entidad indicó que con corte a junio, hubo acumulados 6.6 billones de más con respecto a lo reportado en 2024. Es decir, la cifra llegó a $15.27 billones.

Con respecto a las facturas pendientes, la Contraloría identificó 22 millones de registros por 22.1 billones de pesos. Además, se identificaron 9.1 millones de facturas de servicios repetidas.

El 37.1% de las facturas pendientes son del 2024, mientras que el 59.9% es del año pasado. Por último, la Contraloría encontró que en 36 prestadores de salud está concentrado el 40% del valor por procesar. Esto, en términos monetarios, equivale a 5.2 billones de pesos.

Con estas cifras, la entidad alertó que la situación financiera de la EPS era grave, de acuerdo con las falencias administrativas identificadas.

Las consideraciones de Supersalud

Frente a esta situación, Giovanny Rubiano, superintendente de Salud, le ordenó a la Nueva EPS poner en marcha un plan en el que participen los prestadores y que permita legalizar las facturas de los pagos que ya se han recibido por servicios prestados en los registros de anticipos.

Además, precisó que lo que la Contraloría cataloga como anticipos, en verdad son pagos a servicios ya prestados. Sin embargo, no se específica a qué factura deben aplicarse. La idea entonces es que la Nueva EPS es esclarecer este asunto.

“Orden que he dado a la nueva gerente interventora, Gloria Polanía, quien en el término de pocas semanas debe haber terminado la ronda con prestadores en todo el territorio nacional para definir la aplicación de los pagos recibidos a unas facturas específicas”, sostuvo.

