Contraloría alerta sobre crisis administrativa y financiera en la Nueva EPS

La Contraloría General de la República publicó un documento en el que encendió las alarmas frente a la delicada situación financiera y administrativa de la Nueva EPS.

Los hallazgos se conocieron tras un operativo de policía judicial realizado en julio del año en curso.

Alerta de la Contraloría por situación de la Nueva EPS

La entidad recopiló más de 4.500 archivos con información técnica, jurídica, administrativa y financiera correspondiente a los periodos 2022, 2023, 2024 y el primer semestre de 2025, lo que permitió detectar graves irregularidades.

“En ejercicio de su función constitucional de vigilancia de la gestión fiscal, la Contraloría General de la República adelantó en el mes de julio de 2025 un operativo de policía judicial en la Nueva EPS con el fin de recaudar información técnica, administrativa, jurídica y financiera no disponible en los sistemas de información que administra la Superintendencia Nacional de Salud y ante la carencia de estados financieros certificados y dictaminados”, se lee en el comunicado.

El informe preliminar reveló un panorama crítico que incluye:

Anticipos sin legalizar: Entre 2023 y 2024 los anticipos crecieron de $3,4 billones a $8,6 billones, un aumento del 155%. Para junio de 2025 alcanzaron los $15,27 billones, de los cuales $143.000 millones superan los dos años sin legalización.

Facturas represadas: Se identificaron más de 22,7 millones de registros por $22,1 billones. De ellos, cerca de 9,1 millones son duplicados, lo que deja un saldo real de $13,2 billones sin auditar. El 97% de estas facturas aún no ha sido revisadas.

Concentración de riesgo: Solo 36 prestadores acumulan el 40% de las facturas pendientes, equivalentes a $5,2 billones.

Contratos incompletos: La EPS no entregó soportes suficientes que acrediten el cumplimiento de requisitos legales, como contratos firmados o anexos técnicos.

Cuentas por pagar: A marzo de 2025, las obligaciones ascendían a $21,37 billones, lo que compromete la sostenibilidad financiera y la atención a cerca del 22% de los afiliados al sistema de salud.

Reservas técnicas insuficientes: Con corte a diciembre de 2024 se evidenció una subestimación por $11,1 billones, sin los soportes adecuados de autorizaciones y facturas.

Intervención a la Nueva EPS dejó un deterioro progresivo

Según la Contraloría, esta situación refleja un deterioro progresivo de la EPS, que persiste pese a la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.

Frente a esto, el organismo advirtió que los problemas de endeudamiento, la falta de legalización de anticipos y el retraso en la facturación ponen en riesgo la sostenibilidad institucional y la adecuada prestación de servicios médicos.

El caso será remitido a la delegada para el Sector Salud de la Contraloría, que evaluará la posible apertura de procesos de responsabilidad fiscal.