¿Cómo comprar un carro sin riesgo de ser estafado? La Dijín activó una plataforma

La Dirección de Investigación Criminal (Dijín) implementó una plataforma digital para agendar revisiones técnicas de vehículos de segunda mano, un servicio que busca proteger a los compradores de posibles estafas con automóviles robados o con partes alteradas.

El sistema, que opera actualmente en siete ciudades del país, ha facilitado la asignación de más de 31.000 citas en el primer semestre del año.

De acuerdo con los peritos de la institución, el proceso de verificación consiste en revisar los sistemas de identificación, que es su numeración de chasis, su numeración de motor y su número de serie.

¿Cómo saber que un carro de segunda tiene partes robadas?

El coronel Ferney Martín, director (e) de investigación criminal e Interpol, explicó que los delincuentes "borran la numeración original y estampan una numeración que no corresponde a su vehículo y ahí es donde se nos presentan las estafas para la ciudadanía.

El procedimiento de inspección toma entre 15 y 20 minutos, mientras que la generación del certificado completo puede extenderse aproximadamente una hora más.

Este servicio está disponible en las salas de automotores que la Dijín tiene a nivel nacional, donde prestan siete servicios diferentes relacionados con la transparencia vehicular.

El coronel Martín señaló que "recientemente migramos a un software de desarrollo interno nuestro in-house que permite el agendamiento de forma virtual".

Esta modernización ha permitido aumentar la capacidad de atención hasta un promedio diario de 200 citas, facilitando el acceso de los ciudadanos al servicio.

Miles de vehículos robados han sido identificados por la plataforma

Los resultados de esta estrategia han sido significativos en la lucha contra el robo de vehículos. Según cifras oficiales, hay 19.000 vehículos robados y 14.000 recuperados en el país.

La implementación de estos controles ha generado una reducción aproximada del 14% que significa más de 3.000 vehículos menos hurtados que el año inmediatamente anterior.

En casos donde se detecta que un vehículo es robado, el coronel explicó que "siempre se parte ese principio de la buena fe, se recibe el vehículo y quien sea el poseedor pues se verifica si es un poseedor legítimo".

Las autoridades han logrado llegar a la captura de personas que se dedican a la comercialización ilegal de vehículos hurtados gracias a estas verificaciones.