Logran trasplantar el pulmón de un cerdo a un hombre con muerte cerebral

Un revelador informe compartió el gran logro científico con el que los especialistas explicaron el óptimo trasplante de un cerdo a un humano con diagnóstico de muerte cerebral. Aunque anteriormente ya se habían hecho algunos trasplantes, de diferentes órganos como corazón y riñón, se cree que es la primera vez que se trasplanta un pulmón.

Hombre recibe trasplante de un cerdo

Según un informe, publicado en la revista científica Nature Medicine, se logró el primer trasplante de un pulmón en un hombre, de 39 años, con muerte cerebral a raíz de una hemorragia en esta misma área. El paciente recibió una serie de medicamentos para reducir los riesgos de infección mientras que el pulmón recibió cerca de seis ediciones genéticas.

Los primeros momentos del trasplante no registraron signos de rechazo, solo bastó un día para que el cuerpo del hombre empezara a rechazar el órgano. Aunque hubo síntomas de mejoría, los especialistas se percataron de que el órgano no iba a ser aceptado por el cuerpo del hombre por lo que, por petición de los familiares, el experimento llegó a su fin.

Los autores del Hospital Universitario First Affiliated, en China, manifestaron que el estudio logró demostrar la viabilidad del xenotrasplante de pulmón. Sin embargo, persisten diferentes desafíos que se relacionan directamente con el rechazo de órganos y la infección.

Trasplante de órganos provenientes de cerdos

Según la investigación, las válvulas del cerdo se han trasplantado a humanos hace 30 años por lo que se ha determinado que los órganos son más complicados de trasplantar. Uno de los casos de mayor éxito, en cuanto a trasplantes de órganos, corresponde al de Tim Andrews, en Massachusetts, quien vive con un riñón genéticamente trasplantado de un cerdo.

No obstante, el panorama no es del todo alentador ya que científicos han manifestado que este tipo de trasplantes no se podrán llevar a cabo en un futuro cercano, pues órganos como los pulmones podrían representar un mayor nivel de complejidad a diferencia de los riñones.

“Aprenderemos algo de esto, pero no estoy totalmente convencido de que esto realmente abra las puertas para realizar ensayos más grandes, solo basándome en lo que observamos aquí”, afirmó el doctor Ankit Bharat, jefe de cirugía torácica y director del Instituto Torácico Canning de Northwestern Medicine.