Más de 100 pacientes de la Nueva EPS esperan ser trasladados por crisis en salud

La crisis del sector salud en Valledupar alcanza niveles críticos tras el anuncio de las clínicas del Grupo Médicos sobre la necesidad de remitir pacientes afiliados a la intervenida Nueva EPS.

Pacientes en Valledupar esperan ser trasladados: Nueva EPS en crisis

Según reportes, más de 100 usuarios permanecen sin ser trasladados a pesar de la solicitud de las instituciones prestadoras de servicios de salud, un detalle que genera angustia entre los familiares que temen por el deterioro de sus seres queridos.

Los directivos de las IPS del Grupo Médicos han manifestado que la falta de pago por parte de la entidad intervenida afecta directamente la adquisición de insumos médicos y ha provocado la renuncia de especialistas.

Esta situación crítica ha obligado a las clínicas a tomar la decisión de remitir pacientes “por responsabilidad social”, según declararon sus representantes.

“Los pacientes también se están achicopalando por la situación, ya no los quieren operar, queremos que hoy nos resuelvan porque los pacientes de nosotros cada día van desmejorando, empeorando", Heidi Name, familiar de paciente en espera de traslado.

Las familias no se oponen necesariamente a la remisión de los pacientes, pero sí exigen garantías en la atención.

“Yo no digo que no me remitan a mi papá a otra clínica, lo que sí pido a la Nueva EPS es que donde sea remitido le brinden el servicio que es, que le realicen la operación que necesita”, manifestó Glenis Fábrega, familiar de paciente afectado.

Por su parte, la Nueva EPS aseguró que existe una red alterna dispuesta a garantizar la atención de los afiliados. Durante visitas de directivos de la entidad, se constató que varias IPS estarían en condiciones de recibir a los usuarios.

Sin embargo, algunos familiares manifestaron su desacuerdo con las opciones de remisión propuestas.

Nueva EPS se pronunció por muerte de menor

La controversia se agravó luego de que se registrara el fallecimiento de un menor, caso por el cual la Nueva EPS emitió un pronunciamiento oficial.

“Se confirma que el paciente recibió atención médica especializada y todos los servicios fueron autorizados de manera inmediata en trámites técnicos y que su proceso obedeció a complicaciones derivadas de su patología de base”, señaló Juan Carlos Fontalvo, gerente regional norte de la Nueva EPS.