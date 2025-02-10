CANAL RCN
Salud y Bienestar

Nueva EPS bloqueó en X a la Federación de Enfermedades Raras para silenciar denuncias por muertes

Solo en la Nueva EPS, bajo intervención estatal, han muerto 324 usuarios.

Bloqueo en X a Fecoer
Foto: Archivo

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
11:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER) aseguró que en lo corrido del 2025 se han reportado 1.501 muertes de pacientes con estas patologías, cifra que ya sobrepasa ampliamente los registros de años anteriores.

De este total, 324 corresponden a usuarios de la Nueva EPS, que actualmente se encuentra bajo intervención del Gobierno Nacional, lo que equivale al 22% de los fallecimientos señalados en esta alerta.

¿Quién responde por la crisis hospitalaria que provoca la millonaria deuda de la Nueva EPS?
RELACIONADO

¿Quién responde por la crisis hospitalaria que provoca la millonaria deuda de la Nueva EPS?

El presidente de FECOER, Diego Fernando Gil, explicó que el análisis comparativo de enero a agosto de 2025 frente a los promedios de muertes del periodo 2018-2024 mostró un crecimiento desproporcionado en prácticamente todos los meses de este año.

El punto más crítico se presentó en agosto, cuando se registraron 239 decesos, la cifra mensual más alta en la última década.

¿Por qué está subiendo el número de fallecimientos?

El presidente dijo que las enfermedades raras son, de por sí, graves, crónicas y con alta mortalidad. Sin embargo, este incremento no se puede atribuir únicamente a la naturaleza de las patologías.

De acuerdo con la federación, la explicación estaría en factores externos, principalmente las barreras de acceso a tratamientos, medicamentos, tecnologías y servicios de salud.

Estamos perdiendo muchas vidas en el camino. Este comportamiento no es natural, no es normal, es un crecimiento abrupto que supera incluso el doble de fallecimientos frente a lo que históricamente se registraba. En agosto de este año llegamos al pico más alto de la última década con 239 muertes.

Desarrollan modelo de IA que predice más de 1.000 enfermedades con décadas de anticipación
RELACIONADO

Desarrollan modelo de IA que predice más de 1.000 enfermedades con décadas de anticipación

Las denuncias también apuntan al deterioro progresivo de la salud de los pacientes, que en muchos casos terminan con secuelas irreversibles por la suspensión de terapias o la falta de acceso a los medicamentos requeridos.

Para la federación, se trata de un abandono estatal.

Nueva EPS bloqueó en X a la Federación de Enfermedades Raras

En medio de esta crisis, FECOER también denunció que fue bloqueada en la red social X por la cuenta oficial de la Nueva EPS.

Según él, este hecho se produjo después de que la federación publicara reiteradas denuncias sobre las barreras de atención.

Lo vemos como una retaliación, un intento de silenciarnos. Hemos hecho estas denuncias de manera respetuosa, como es nuestro deber, pero lo que recibimos fue un bloqueo que limita nuestra posibilidad de visibilizar la problemática.

Clínica Shaio dejará sin atención a miles de pacientes de la Nueva EPS: estas son las razones
RELACIONADO

Clínica Shaio dejará sin atención a miles de pacientes de la Nueva EPS: estas son las razones

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

¿Quién responde por la crisis hospitalaria que provoca la millonaria deuda de la Nueva EPS?

Enfermedades

¿El abuso de medicamentos puede dañar el hígado y los riñones de forma crónica?

Cuidado personal

¿Cómo fortalecer las rodillas para evitar malestares en el futuro?

Otras Noticias

Artistas

Preocupación por el estado de salud de un actor colombiano: clamó por ayuda

El actor reveló que se encuentra hospitalizado, pero que no le han autorizado los exámenes y la cirugía que necesita.

Comercio electrónico

Shein y Temu tienen nuevo rival en el mercado mundial: gigante se lanzó con descuentos del 50%

Ambos gigantes del comercio electrónico se encontraron con dura competencia de bajo costo.

América de Cali

La decisión de Rodrigo Holgado, delantero de América de Cali, tras suspensión de la FIFA

Visa

Embajada de Estados Unidos aclaró que pasará con citas de visas en Colombia

Bogotá

VIDEO | Momentos de pánico durante intento de robo en Bogotá: gritos e hijos de por medio