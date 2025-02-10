Nueva EPS bloqueó en X a la Federación de Enfermedades Raras para silenciar denuncias por muertes

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER) aseguró que en lo corrido del 2025 se han reportado 1.501 muertes de pacientes con estas patologías, cifra que ya sobrepasa ampliamente los registros de años anteriores.

De este total, 324 corresponden a usuarios de la Nueva EPS, que actualmente se encuentra bajo intervención del Gobierno Nacional, lo que equivale al 22% de los fallecimientos señalados en esta alerta.

El presidente de FECOER, Diego Fernando Gil, explicó que el análisis comparativo de enero a agosto de 2025 frente a los promedios de muertes del periodo 2018-2024 mostró un crecimiento desproporcionado en prácticamente todos los meses de este año.

El punto más crítico se presentó en agosto, cuando se registraron 239 decesos, la cifra mensual más alta en la última década.

¿Por qué está subiendo el número de fallecimientos?

El presidente dijo que las enfermedades raras son, de por sí, graves, crónicas y con alta mortalidad. Sin embargo, este incremento no se puede atribuir únicamente a la naturaleza de las patologías.

De acuerdo con la federación, la explicación estaría en factores externos, principalmente las barreras de acceso a tratamientos, medicamentos, tecnologías y servicios de salud.

Estamos perdiendo muchas vidas en el camino. Este comportamiento no es natural, no es normal, es un crecimiento abrupto que supera incluso el doble de fallecimientos frente a lo que históricamente se registraba. En agosto de este año llegamos al pico más alto de la última década con 239 muertes.

Las denuncias también apuntan al deterioro progresivo de la salud de los pacientes, que en muchos casos terminan con secuelas irreversibles por la suspensión de terapias o la falta de acceso a los medicamentos requeridos.

Para la federación, se trata de un abandono estatal.

Nueva EPS bloqueó en X a la Federación de Enfermedades Raras

En medio de esta crisis, FECOER también denunció que fue bloqueada en la red social X por la cuenta oficial de la Nueva EPS.

Según él, este hecho se produjo después de que la federación publicara reiteradas denuncias sobre las barreras de atención.