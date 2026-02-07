Medicina Personalizada y Dermocosmética: El respaldo científico detrás del cuidado de la piel

La multinacional Fagron impulsa en Colombia la medicina personalizada aplicada a la dermocosmética, un modelo innovador enfocado en la precisión. A través de ciencia avanzada y formulaciones a la medida, esta tendencia global busca revolucionar la salud dermatológica dejando atrás los tratamientos genéricos.

¿Qué es la dermocosmética personalizada y por qué es el futuro?

La industria del cuidado de la piel está experimentando una transformación sin precedentes hacia modelos más exactos y efectivos. En el centro de esta revolución se encuentra Fagron, una multinacional de origen holandés que lidera la expansión de la medicina personalizada enfocada en la dermocosmética dentro del territorio nacional. Este segmento evoluciona rápidamente hacia la búsqueda de soluciones que ofrezcan mayor precisión, un sólido respaldo clínico y un alto valor agregado para los pacientes.

El modelo se aleja de los productos estandarizados para centrarse en formulaciones que combinan innovación, seguridad y exactitud. De esta manera, cada tratamiento se adapta meticulosamente a las necesidades específicas de cada paciente, elevando los estándares de calidad en el cuidado dermocosmético. La premisa principal es clara: transformar la genética, la tecnología y la investigación en soluciones que acompañen tanto el tratamiento médico como la rutina diaria de la piel.

El respaldo científico detrás del cuidado de la piel con Fagron

Para garantizar el éxito de estos tratamientos personalizados, la evidencia clínica es fundamental. La compañía holandesa, que cotiza en Euronext Bruselas y Ámsterdam desde 2007, cuenta hoy con presencia en más de 30 países. Su liderazgo global se ha construido sobre una sólida base de innovación científica y una extensa red que supera los 5.000 colaboradores y 300.000 clientes a nivel mundial.

A nivel global, la empresa fortalece su autoridad y lleva la ciencia a cada producto a través de cifras destacadas:

Cuenta con más de 1.500 estudios realizados.

Posee 180 publicaciones en diversas revistas científicas.

Integra un ecosistema educativo, denominado Fagron Academy, con más de 100.000 participantes anuales.

Dispone de un equipo de investigación y desarrollo que incluye a más de 99 especialistas farmacéuticos.

Crecimiento de la medicina personalizada en Colombia

El éxito de este modelo clínico ha resonado con fuerza en el mercado local. En los últimos cinco años, Fagron ha logrado un crecimiento sostenido a doble dígito en Colombia. Este avance ha sido impulsado por una red de los más importantes médicos formuladores activos de múltiples especialidades. Estos profesionales participan de forma directa en la prescripción, evolución y validación de tratamientos completamente personalizados.

Representantes de la compañía señalan que la medicina personalizada no solo mejora los resultados clínicos, sino que también redefine la eficiencia del tratamiento al permitir soluciones más sostenibles y alineadas con las necesidades reales de los pacientes. Además, gracias a las alianzas estratégicas con universidades y centros de investigación, la compañía ha logrado expandir su portafolio en el país, pasando de 18 a 52 soluciones especializadas bajo estrictos estándares internacionales. Este crecimiento responde a una estrategia global orientada a mercados con alto potencial y creciente demanda.

Del mercado masivo a las soluciones dermatológicas especializadas

El panorama actual de la salud demuestra una etapa de adopción temprana con un potencial extraordinario en el país. La creciente educación sobre medicina a la medida está impulsando la transición desde un mercado dermocosmético masivo hacia uno de mayor especialización y valor agregado.

En este escenario de transformación tecnológica y médica, Fagron se posiciona como un actor clave para alinear el mercado colombiano con las tendencias mundiales. Al colocar la individualidad del paciente como el eje central, la ciencia y la innovación dejan de ser factores genéricos para convertirse en el gran diferenciador de las soluciones a la medida. Esta estrategia consolida el liderazgo de la marca mediante la educación del mercado y el fortalecimiento del rol del médico como pilar fundamental de cualquier tratamiento.