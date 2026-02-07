La OPS hizo llamado por 24 millones de dólares para atender la emergencia en Venezuela

La OPS lanzó un llamado de emergencia, de casi 24 millones de dólares, para hacer frente por los próximos seis meses a los devastadores efectos de los terremotos que sacudieron a Venezuela y que ya han dejado a más de 700.000 afectados.

El objetivo de este llamado es dar respuesta en materia de salud y apoyar la recuperación temprana a los afectados.

Así mismo, se busca que con los fondos se mantengan o restablezcan los servicios de salud esenciales, fortalecer la vigilancia epidemiológica, prevenir brotes de enfermedades, y facilitar el acceso continuo a medicamentos esenciales y vacunas, además de apoyar la recuperación del sistema de salud.

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Nueva fase para los afectados en Venezuela

Según el director de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa, la emergencia sanitaria se encuentra entrando en nueva fase, pues actualmente miles de personas requieren de atención continúa y los hospitales se encuentran en riesgo de brotes por enfermedades.

“Este llamamiento contribuirá a salvar vidas hoy y, al mismo tiempo, apoyará la recuperación de los servicios esenciales de salud durante los próximos meses”, aseguró Barbosa.

La Organización Panamericana de la Salud también dio a conocer que actualmente los hospitales se encuentran funcionando por encima de su capacidad al atender a un gran número de pacientes con traumatismos frente a la escasez de medicamentos, insumos quirúrgicos, entre otros equipos médicos necesarios.

Dicho llamamiento financiará seis áreas prioritarias durante los próximos seis meses. Estas son: prestar atención de emergencia en traumatología, cirugía y cuidados críticos para salvar vidas, restablecer la funcionalidad y la seguridad de los servicios esenciales de salud, adquirir y distribuir medicamentos esenciales, vacunas, reactivos de laboratorio y equipos médicos.

Así mismo, se busca prevenir brotes de enfermedades mediante la vigilancia epidemiológica, la vacunación, el fortalecimiento de los laboratorios, la prevención y el control de infecciones, intervenciones en agua y saneamiento y el control de vectores, ampliar los servicios de salud mental y apoyo psicosocial, proteger la salud y el bienestar de las comunidades afectadas y fortalecer la coordinación del sector salud, la gestión de emergencias y la transición hacia la recuperación temprana.

OPS prevé aumento de enfermedades en Venezuela

La organización hizo un llamado de alerta ante el posible incremento de enfermedades debido a los daños en los establecimientos de salud, el desplazamiento, el hacinamiento de la población, interrupciones en los servicios de vacunación y el impacto psicológico sobre la sociedad afectada.

Según el más reciente comunicado, la OPS desplegó especialistas en emergencias en salud para apoyar la respuesta, evaluó hospitales para coordinar el despliegue de equipo médico y movilizó suministros médicos desde Panamá.