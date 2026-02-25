Messi se sinceró sobre un gran arrepentimiento de su vida: entrevista inédita

El astro argentino Lionel Messi abrió su corazón en el podcast Miro de Atrás, conducido por Nahuel Guzmán, y compartió reflexiones inéditas sobre su vida personal y profesional.

Entre los temas que más llamaron la atención, Messi admitió sentirse arrepentido por no haber aprendido inglés durante su infancia, lo que lo ha hecho sentirse “medio ignorante” en algunas situaciones sociales y profesionales.

Lionel Messi y su arrepentimiento por no aprender inglés

Me arrepiento de muchísimas cosas. Se lo digo a mis hijos. Tener una buena educación, no haber aprendido inglés de chico. He tenido tiempo de estudiar y me arrepiento un montón. Después vivís momentos de estar con personalidades para poder hablar o tener una charla y te sentís medio ignorante, confesó.

Además de hablar de su educación, Messi recordó oportunidades que casi cambian la historia del fútbol: la posibilidad de jugar con la Selección de España.

Aunque siempre se identificó como argentino, reveló que en su momento la opción existió y que no hubiera sido descabellada debido a su llegada temprana a Barcelona y su formación en las inferiores del club español.

En la conversación, Messi reflexionó sobre la importancia de la educación y cómo la falta de dominio del inglés le ha generado cierta incomodidad en contextos profesionales internacionales.

A sus 38 años, el astro reconoce que esa carencia lo hace sentir limitado en ciertas interacciones con personalidades del deporte y medios de comunicación, a pesar de su enorme reconocimiento global.

Es algo que siempre me quedó pendiente. Tenía tiempo para estudiar y nunca lo hice en serio. Ahora lo veo y me doy cuenta de que podría haber aprovechado mejor esas oportunidades, explicó Messi, quien asegura que comparte estas enseñanzas con sus hijos.

La posibilidad de Messsi de haber jugado para la Selección de España

Messi también recordó que durante sus primeros años en Barcelona hubo gestos de la Federación Española que insinuaban la posibilidad de incorporarlo a la Selección de España.

En algún momento me llegó algo. Yo ya jugaba en Barcelona y medio que me lo insinuaron. Es normal, pasaba con muchos chicos en esa época. Si bien soy argentino obviamente, me había ido muy de chico a Barcelona e hice gran parte de las inferiores ahí y estaba la posibilidad, podía llegar a pasar. Pero bueno, mi deseo siempre fue Argentina.

El delantero aprovechó la entrevista para rendir homenaje a Diego Maradona, a quien calificó como “una cosa de locos” y destacó la influencia del exastro en varias generaciones.

Messi recordó los días en que creció viendo los goles y videos de Maradona, y cómo esos momentos quedaron grabados en su memoria.

Messi concluyó que, a pesar de los errores y arrepentimientos, disfruta mucho más las cosas actualmente y que las experiencias que vivió, tanto en Argentina como en España, lo ayudaron a crecer como persona y como futbolista.