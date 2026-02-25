Cada mañana millones de personas se despiertan sintiéndose igual o más cansadas que cuando se acostaron, aun después de haber pasado varias horas durmiendo.

Este fenómeno no siempre se debe a falta de sueño, sino a múltiples factores que afectan tanto la calidad del descanso como la salud general, y que no se resuelven simplemente “dormiendo más”.

¿Qué pasa cuando dormir más no quita el cansancio?

La idea de que más horas de sueño siempre significan más energía es un mito. La ciencia del sueño muestra que la calidad del descanso es tan importante como la duración del mismo.

Por ejemplo, una criatura que se revierte múltiples veces u ocurre frecuentemente, o cuando hay interrupciones, la persona puede estar en la cama ocho o nueve horas pero nunca alcanzar los estadios más profundos y restauradores del sueño.

La Clínica Cleveland explica que condiciones como la apnea del sueño, que hace que la respiración se detenga o fragmentada durante la noche, dejan a las personas sin el descanso profundo a pesar de dormir muchas horas.

Además, factores ambientales o de estilo de vida como exposición prolongada a luz azul de pantallas antes de dormir, consumo de cafeína o alcohol, horarios irregulares o estrés elevado pueden interferir con el ritmo circadiano y reducir la calidad del sueño.

¿Qué otras razones hay para sentirse cansado incluso después de dormir?

No todos los motivos del cansancio están directamente relacionados con el sueño. Investigaciones detallan que problemas de salud físicos y mentales pueden causar fatiga crónica, incluyendo anemia, deficiencia de vitaminas, hipotiroidismo, estrés persistente, ansiedad o depresión.

Un artículo de EatingWell destaca que la falta de hidratación adecuada, mala nutrición o desequilibrios hormonales son causas frecuentes de fatiga, aunque se duerman suficientes horas.

Incluso la falta de nutrientes como hierro, vitamina D o B12 puede llevar a una sensación constante de cansancio que el cuerpo no soluciona “dormiendo más”.

Además, condiciones menos conocidas como el síndrome de fase del sueño retrasada o problemas del ritmo circadiano hacen que, sin importar cuánto se duerma, la persona no sienta descanso real porque su reloj biológico no está sincronizado con su horario de vigilia.