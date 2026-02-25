CANAL RCN
Salud y Bienestar

Las causas ocultas del cansancio que no se resuelve durmiendo más

Dormir muchas horas y seguir agotado: esto explica la ciencia sobre esto.

por que hay personas que viven con cansancio
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
07:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cada mañana millones de personas se despiertan sintiéndose igual o más cansadas que cuando se acostaron, aun después de haber pasado varias horas durmiendo.

Este fenómeno no siempre se debe a falta de sueño, sino a múltiples factores que afectan tanto la calidad del descanso como la salud general, y que no se resuelven simplemente “dormiendo más”.

¿Qué pasa cuando dormir más no quita el cansancio?

La idea de que más horas de sueño siempre significan más energía es un mito. La ciencia del sueño muestra que la calidad del descanso es tan importante como la duración del mismo.

¿Duerme lo suficiente? Así puede identificar su tiempo ideal de descanso
RELACIONADO

¿Duerme lo suficiente? Así puede identificar su tiempo ideal de descanso

Por ejemplo, una criatura que se revierte múltiples veces u ocurre frecuentemente, o cuando hay interrupciones, la persona puede estar en la cama ocho o nueve horas pero nunca alcanzar los estadios más profundos y restauradores del sueño.

La Clínica Cleveland explica que condiciones como la apnea del sueño, que hace que la respiración se detenga o fragmentada durante la noche, dejan a las personas sin el descanso profundo a pesar de dormir muchas horas.

Uno de dos colombianos aumenta su ansiedad, tristeza e irritabilidad en diciembre, según encuesta
RELACIONADO

Uno de dos colombianos aumenta su ansiedad, tristeza e irritabilidad en diciembre, según encuesta

Además, factores ambientales o de estilo de vida como exposición prolongada a luz azul de pantallas antes de dormir, consumo de cafeína o alcohol, horarios irregulares o estrés elevado pueden interferir con el ritmo circadiano y reducir la calidad del sueño.

¿Qué otras razones hay para sentirse cansado incluso después de dormir?

No todos los motivos del cansancio están directamente relacionados con el sueño. Investigaciones detallan que problemas de salud físicos y mentales pueden causar fatiga crónica, incluyendo anemia, deficiencia de vitaminas, hipotiroidismo, estrés persistente, ansiedad o depresión.

Un artículo de EatingWell destaca que la falta de hidratación adecuada, mala nutrición o desequilibrios hormonales son causas frecuentes de fatiga, aunque se duerman suficientes horas.

Incluso la falta de nutrientes como hierro, vitamina D o B12 puede llevar a una sensación constante de cansancio que el cuerpo no soluciona “dormiendo más”.

La envidia en redes sociales enferma: expertos aseguran que eleva el cortisol
RELACIONADO

La envidia en redes sociales enferma: expertos aseguran que eleva el cortisol

Además, condiciones menos conocidas como el síndrome de fase del sueño retrasada o problemas del ritmo circadiano hacen que, sin importar cuánto se duerma, la persona no sienta descanso real porque su reloj biológico no está sincronizado con su horario de vigilia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Hospital de Usme se puso en marcha parcialmente, pero problemas persisten: Contraloría alertó

Cuidado personal

¿Por qué los 40 podrían ser la década más agotadora de la vida adulta?

EPS

Fundación alerta por fallas en entrega de medicamentos para niños con cáncer

Otras Noticias

Artistas

Morat consolida su dominio global con 24 conciertos agotados en su gira mundial

Morat rompe récords con su “Ya Es Mañana World Tour” al sumar 24 conciertos agotados en Latinoamérica y España, consolidando su dominio global.

Bogotá

Prográmese: Bogotá, Chía y Cajicá tendrán cortes de luz este jueves 26 de febrero

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer mayor información sobre los cortes en el servicio y las zonas afectadas.

Nicolás Maduro

Abogado de Maduro mencionó que restricciones de EE. UU. impiden cubrir honorarios legales

Lionel Messi

Messi se sinceró sobre un gran arrepentimiento de su vida: entrevista inédita

Turismo

Hotelería con impacto social: empresa bogotana emplea madres cabeza de hogar