Comer sano sin sacrificios: los nuevos hábitos de los colombianos

La tendencia actual hacia la nutrición consciente demuestra que pequeños cambios en la rutina diaria pueden transformar nuestra calidad de vida. Descubre cómo los microhábitos sostenibles y la elección de proteínas de alta calidad están revolucionando el bienestar de las familias colombianas de manera sencilla.

¿Por qué el bienestar no debería ser sinónimo de estrés?

En un mundo donde las exigencias del consumidor buscan soluciones cada vez más prácticas y reales, la idea de llevar un estilo de vida saludable ha cambiado radicalmente. Ya no se trata de listas interminables de privaciones que generan ansiedad, sino de incorporar decisiones cotidianas y sencillas.

La nueva premisa del mercado colombiano, impulsada por estrategias como la campaña ‘Cuidarte tan bien es elegir Pietrán’ del Grupo Nutresa, busca precisamente desmitificar los sacrificios extremos en la nutrición. El objetivo principal es fomentar microhábitos sostenibles que impacten positivamente el día a día para lograr un estilo de vida equilibrado. Acciones tan simples como realizar pausas activas durante la jornada laboral, mantener una hidratación adecuada o seleccionar proteínas magras para el menú cotidiano, son el primer paso para consolidar una rutina mucho más saludable. Como explica Mayling Lorett Amador, gerente de Mercadeo Cárnicos del Grupo Nutresa, " querer estar mejor empieza con acciones sencillas y constantes ".

La revolución en la proteína diaria: carnes frías saludables

Uno de los pilares de esta transición hacia una mejor alimentación es la correcta elección de las proteínas que consumimos a diario. En el segmento de las carnes frías, las preferencias de las familias colombianas han evolucionado hacia alternativas que garantizan un origen confiable y un alto perfil nutricional.

Actualmente, el consumo de estas alternativas de calidad superior está en auge en el país. Marcas referentes alcanzan ventas mensuales superiores al millón de paquetes de jamón, lo que se traduce en más de 13,2 millones de unidades comercializadas al año. ¿El secreto de este gran volumen? Una composición nutricional impecable. Los productos líderes del mercado destacan por ser elaborados cien por ciento de origen único, utilizando carne magra seleccionada que logra aportar hasta 15 gramos de proteína por cada 100 gramos de consumo.

Además, la innovación técnica permite disfrutar de estos alimentos sin descuidar el corazón, manteniendo un contenido máximo de 1,1 gramos de grasa saturada en su línea de jamones y eliminando la adición de conservantes y nitritos mediante el uso exclusivo de ingredientes de origen natural. Incluso, este esfuerzo constante en la industria ha logrado reducir en un 25% el contenido de sodio desde antes del año 2015, lo que representa una disminución acumulada de más de 4.000 toneladas de sal en el Negocio Cárnico durante la última década.

Pescados de origen ético: el auge en las mesas colombianas

El camino hacia el bienestar integral también requiere diversificación, y la categoría de pescados se ha posicionado como uno de los motores de desarrollo más dinámicos de la nutrición actual. Para este año, se proyecta un impresionante crecimiento de más del 30% en volumen y un 50% en valor frente al periodo anterior, poniendo en el mercado más de 431.800 unidades de la categoría.

Este auge responde a un consumidor mucho más educado que valora enormemente la procedencia de sus alimentos. Hoy en día, es posible consumir atún proveniente de pesca artesanal en Vietnam, salmón cultivado de manera ética en Chile y truchas nacionales criadas con estándares especiales en las aguas frías de Antioquia. Sumado a esto, las opciones modernas como la tilapia libre de aditivos químicos vienen en empaques al vacío que eliminan la necesidad del glaseado (la capa de hielo que suele añadirse), garantizando que el producto sea totalmente comestible y conservando al máximo su sabor natural sin mermas.

Microhábitos: el primer paso hacia tu nueva rutina

Implementar una nutrición consciente no requiere transformar la vida de la noche a la mañana. La clave para que las dietas no fracasen radica en la sostenibilidad y en entender que el bienestar debe ser un aliado natural, entregando nutrición superior y practicidad.

Marcas como Pietrán demuestran que es completamente viable alinear la capacidad técnica de la industria con las expectativas reales de salud de los consumidores, ofreciendo los niveles de sodio más bajos del mercado ante las actuales normativas de etiquetado. En conclusión, el cuidado personal se resume en las pequeñas elecciones que hacemos a diario; adoptar microhábitos sostenibles es la estrategia definitiva para disfrutar de un bienestar integral a largo plazo.