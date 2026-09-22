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Morat alcanzó histórico récord en Chile: esta fue la impresionante cifra

Morat hizo historia en Chile con seis conciertos agotados y un nuevo récord de asistencia. La banda colombiana continúa su exitosa gira internacional.

Morat alcanzó histórico récord en Chile: esta fue la impresionante cifra
Foto: Paola España

Sebastián Montañez

septiembre 22 de 2026
05:54 p. m.
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Morat continúa consolidando su éxito internacional con el Ya Es Mañana World Tour. La banda colombiana cerró una destacada residencia en Santiago de Chile, donde reunió a más de 70.000 espectadores durante seis conciertos consecutivos con boletería agotada en el Santander Arena.

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Las presentaciones también elevaron a más de 150.000 el número de asistentes que ha convocado la agrupación en las primeras 12 fechas de su nueva gira, tras comenzar el recorrido con otras seis noches agotadas en Bogotá.

Morat reunió a 70.000 personas durante sus conciertos en Chile

Durante las seis presentaciones, Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas ofrecieron un espectáculo de más de dos horas que combinó música, luces y una puesta en escena diseñada para generar expectativa desde el comienzo.

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El show arrancaba con “Llamada Pérdida”, mientras los integrantes permanecían ocultos detrás de una gran estructura cubierta por una malla. Minutos después, el montaje revelaba al cuarteto para continuar con el resto del espectáculo.

El repertorio combinó canciones de Ya Es Mañana con temas que han marcado la trayectoria de Morat, entre ellos “Cuando Nadie Ve”, “No Se Va” y “Besos En Guerra”.

Además, el público tuvo participación directa durante las noches. Los mensajes de algunos seguidores fueron proyectados en las pantallas y varios fanáticos incluso subieron al escenario para convertirse temporalmente en camarógrafos del concierto.

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En las dos últimas fechas, Morat invitó a la cantante chilena Cami para interpretar juntos “Simplemente Pasan”, colaboración incluida originalmente en el álbum ¿A Dónde Vamos?.

Morat ya supera los 150.000 asistentes en su nueva gira

Antes de llegar a Chile, la agrupación inició el Ya Es Mañana World Tour en Bogotá, donde reunió a más de 80.000 personas en seis conciertos agotados.

Sumadas las residencias de Colombia y Chile, Morat supera los 150.000 espectadores en apenas 12 presentaciones.

La gira continuará ahora en Buenos Aires. Allí la banda tiene programadas otras seis noches, los días 22, 24, 25, 26, 29 y 30 de septiembre, cuyas entradas también se encuentran agotadas.

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