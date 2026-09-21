Arranca la primera fase del plan de choque en salud del Gobierno Nacional: ¿A quiénes priorizará?

El Gobierno Nacional puso en marcha la primera fase del plan de choque en salud con el objetivo de atender a más de un millón de usuarios que tienen medicamentos y procedimientos médicos pendientes.

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La iniciativa busca resolver el represamiento en la prestación de servicios que afecta principalmente a pacientes con enfermedades de alto costo.

He dado instrucciones a la ministra para identificar a los pacientes que tienen medicamentos pendientes", anunció el presidente Abelardo de la Espriella.

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Así serán las cuatro fases del plan de choque en salud

El plan de choque se estructura en cuatro etapas secuenciales:

La primera consiste en identificar al paciente y su situación específica. La segunda fase determina quién debe garantizar la atención, estableciendo responsabilidades claras en el sistema. El tercer paso es destrabar los medicamentos y procedimientos represados. La cuarta etapa contempla un seguimiento al paciente hasta verificar que efectivamente recibió lo requerido.

Para financiar esta operación, el Gobierno anunció: "vamos a comprar cartera dirigida con 0% de interés y un año de gracia para esta fase".

"No vamos a pagar doble vez. Recursos estarán ligados a las necesidades y habrá mesa de control", advirtió el presidente De la Espriella, señalando, además, que esta instancia estará conformada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud).

¿A quiénes priorizará la primera fase del plan de choque en salud?

De acuerdo con las cifras entregadas por el mandatario, el cruce de información y el trabajo con aseguradores permitió identificar que la crisis de salud en el país afecta a 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes.

La población afectada incluye casos críticos como pacientes con cáncer, VIH, enfermedades renales y mujeres gestantes, entre otros grupos vulnerables que han enfrentado barreras en el acceso a sus tratamientos, quienes serán los grupos priorizados en esta primera fase.

El análisis se realizó a partir del seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) presentadas ante las autoridades sanitarias.

La estrategia busca resolver una problemática estructural del sistema de salud colombiano, donde miles de usuarios enfrentan demoras en la entrega de tratamientos vitales, generando no solo deterioro en su condición médica sino también saturación en el sistema judicial por acciones de tutela.