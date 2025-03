Ministro de Salud denunció a Audifarma por presunto acaparamiento

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, denunció penalmente a Audifarma por el presunto delito de acaparamiento.

La denuncia, radicada ante la Fiscalía General de la Nación y asegura que, supuestamente, Audifarma habría creado una escasez artificial de medicamentos generando pánico en los usuarios.

¿Qué dice la denuncia contra Audifarma?

En el documento enviado por el Ministerio de Salud a la Fiscalía, le ministro Jaramillo solicita realizar una investigación por presuntas irregularidades cometidas por el mencionado gestor farmacéutico.

El Ministerio afirmó que después de que varios medios de comunicación denunciaran que los pacientes no recibían los medicamentos, la Superintendencia Nacional de Salud realizó una auditoría espejo a Audifarma el día 21 de marzo de 2025.

"Encontrando que aproximadamente siete principios activos de alta demanda se encontraban en el depósito de la misma sin intención de ser distribuidos

o entregados a los pacientes", aseguró la cartera.

De acuerdo con declaraciones hechas por el superintendente de Salud Giovanny Rubiano García, reiteró que los medicamentos son un bien de tipo social, por lo que su interrupción o no entrega oportuna pone en riesgo la salud y la integridad de los pacientes y "no existen razones administrativas o de otra índole para que un gestor no cumpla con la distribución y dispensación".

Por lo anterior, según la cartera, las actuaciones de Audifarma son violatorias "de los principios desarrollados en la Ley Estatutaria 1751 de 2015 tales como la accesibilidad, continuidad y oportunidad; generando consigo serios inconvenientes para la

materialización del derecho a la salud".

¿Cuáles son los medicamentos que supuestamente Audifarma no entregó?

En total, aseguró el ministerio, eran 6.116 unidades de 11 medicamentos que no fueron entregadas.

Los medicamentos son: