MinSalud afirma que no hay desabastecimiento de medicamentos para tratamientos de salud mental

El más reciente comunicado por parte del Ministerio de Salud reveló que actualmente en el país no existe un desabastecimiento generalizado de medicamentos para tratamientos de salud mental y antiepilépticos.

Esto en el marco de presuntas denuncias en donde se han manifestado posibles fallas en la entrega de estos medicamentos en el país.

MinSalud sobre la entrega de medicamentos

Según el más reciente seguimiento, realizado por la entidad, se informó que medicamentos como antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, tratamientos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y antiepilépticos registran disponibilidad en el mercado nacional.

Sin embargo, se identificaron situaciones de posible riesgo de desabastecimiento y medicamentos en estado de monitorización que se asocian a factores como las dificultades en la producción, la disponibilidad de materias primas, salida temporal de los proveedores e interrupción en su comercialización.

Ante las denuncias, la entidad manifestó que esto se debe a fallas en el proceso de gestión, distribución y dispensación por parte de actores del sistema y no a la ausencia de estos productos o falta de recursos.

¿Cuáles medicamentos se encuentran en riesgo de disponibilidad?

Según la entidad, se han identificado casos puntuales de medicamentos con riesgos de disponibilidad, tales como: Sulpirida 200 mg, Clomipramina 25 mg, Atomoxetina 25 mg, 40 mg y 60 mg, Clozapina 25 mg y Fenitoína 100 mg cápsula de liberación prolongada.

No obstante, MinSalud explicó que estos cuentan con alternativas terapéuticas o mecanismos como la importación bajo la figura de vital no disponible u otros proveedores, lo que permite garantizar la continuidad de los tratamientos.

“Se recuerda que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tienen la obligación de garantizar la entrega oportuna, continua y completa de los medicamentos prescritos, y en caso de presentarse alguna dificultad, deben adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para asegurar la continuidad del tratamiento, incluyendo la provisión de alternativas terapéuticas equivalentes o la importación del medicamento bajo la figura de vital no disponible, sin afectar la calidad de la atención”, finalizó.