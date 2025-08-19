¿Nadar en piscinas públicas puede aumentar los riesgos de padecer cistitis?

La cistitis es el término médico que se suele utilizar para definir la inflamación de la vejiga. Según Mayo Clinic, la mayoría de los casos se generan cuando hay presencia de infección bacteriana que usualmente ingresa por las vías urinarias.

Aunque las causas pueden variar, algunos pacientes han asociado este malestar con el contacto directo que el agua de las piscinas podrían generar.

Causas de la cistitis

Las infecciones de las vías urinarias ocurren cuando las bacterias, que se encuentran por fuera del organismo, ingresan por medio de la uretra y se multiplican. La mayoría de los casos de cistitis ocurren a causa de la bacteria Escherichia coli. No obstante, dichas bacterias también se pueden generar después de mantener una relación íntima.

La cistitis no sólo puede generarse por factores infecciosos ya que también existen otras causas como: inflamación crónica de la vejiga, ingesta de medicamentos que inflaman la vejiga, tratamientos con radiación en la zona pélvica, uso prolongado de sondas, reacciones alérgicas por el uso de químicos y reacciones asociadas con otras enfermedades como diabetes, cálculos renales o lesión en la médula espinal.

Piscinas y riesgos de infecciones bacterianas

Aunque no está comprobado científicamente, especialistas sugieren que el contacto con el agua de las piscinas, tratadas comúnmente con diferentes químicos, pueden favorecer la aparición de cistitis gracias a la irritación que el cloro puede generar en la vejiga. Así mismo, las condiciones de dicha actividad podrían favorecer la proliferación bacteriana al mantenerse por largos periodos de tiempo con el traje de baño mojado.

De esta manera, los especialistas hacen especial énfasis en la importancia de la higiene, pues una adecuada ducha, después de salir de piscina, podría prevenir la aparición de los síntomas.

¿Cómo prevenir la cistitis?

Según Mayo Clinic, no existen suficientes estudios sobre las medidas de cuidado personal para evitar las infecciones en la vejiga. Sin embargo, se pueden tener en cuenta algunas recomendaciones, tales como: