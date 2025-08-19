Una nueva prueba podría detectar cannabinoides en el aliento después de ingerir comestibles

El tetrahidrocannabinol es el principal compuesto psicoactivo y uno de los 113 cannabinoides identificados dentro de la clase de medicamentos. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, el también conocido como THC fue aprobado dentro de la formulación para tratar las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia.

Si bien el tetrahidrocannabinol ha sido bien documentado en el aliento después de la inhalación de cannabis, una reciente investigación encontró que los niveles del compuesto también fueron detectados en el aliento de las personas que ingirieron comestibles con dicha infusión.

RELACIONADO Crema dental hecha con cabello podría reparar y proteger la dentadura

Prueba para detectar cannabinoides en el aliento

Según una investigación, publicada en el portal de la Universidad de Oxford, se logró la primera detección de tetrahidrocannabinol en el aliento humano de personas que ingirieron comestibles con dicha infusión.

El estudio inscribió a 29 participantes a quienes se les recolectaron muestras de aliento antes de consumir y después de 47, 92 y 180 minutos de haber ingerido dichos productos comestibles. Se utilizaron dos dispositivos para atrapar las partículas de aerosol y otro que recoge un condensado enfriado.

Posteriormente, el equipo analizó las muestras en búsqueda de THC por lo que se detectó la presencia de la sustancia en 27 de los 29 investigados, desde niveles traza hasta más de 0,4 ng por dispositivo.

“Este estudio de prueba de concepto muestra que la concentración de THC en el aliento puede aumentar después de la ingestión de comestibles con infusión de cannabis. Pero es necesario explorar más a fondo la incertidumbre de las mediciones del aliento y un período de tiempo más largo”, escribió Jennifer Berry, una de las autoras.

RELACIONADO Los efectos en las uñas por uso de lámparas UV y procesos del esmalte semipermanente

Avance para las políticas de movilidad

Este avance científico podría traducirse como un paso más para mejorar los dispositivos que son utilizados a la hora de realizar pruebas de detección de sustancias alucinógenas, por parte de las autoridades, a la hora de conducir.

Aunque el consumo de cannabis a la hora de conducir no se rige por las mismas reglas, informes advierten la equiparación de las concentraciones de esta sustancia, como se realiza con el consumo de alcohol.