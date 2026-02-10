Nicolás Uribe, experto en inteligencia artificial, advierte sobre riesgos y desafíos ante su acelerado avance

La creciente preocupación por los alcances de la inteligencia artificial (IA) volvió a ocupar la agenda internacional tras la reunión que sostuvieron líderes de las principales compañías tecnológicas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante una entrevista en Noticias RCN, el experto en inteligencia artificial Nicolás Uribe alertó sobre los riesgos que supone el desarrollo de esta tecnología sin controles claros y destacó la necesidad de avanzar en acuerdos de regulación.

Según explicó, una de las principales preocupaciones radica en el enorme poder que puede quedar en manos de personas con intenciones maliciosas. Uribe señaló que la IA podría ser utilizada para desarrollar nuevas amenazas, desde la generación de virus hasta la toma de control de infraestructuras tecnológicas.

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Además, advirtió que, en escenarios más avanzados, una inteligencia artificial con capacidades superiores a las humanas podría llegar a desconocer valores fundamentales de la humanidad y enfocarse únicamente en cumplir los objetivos para los que fue diseñada.

La IA ya toma decisiones por sí misma

Durante la entrevista, el experto aseguró que la inteligencia artificial dejó de ser una herramienta limitada al análisis de datos y hoy cuenta con capacidades cada vez mayores para actuar de manera autónoma. En ese sentido, explicó que existe una menor dependencia de instrucciones humanas directas y una mayor capacidad de los sistemas para cumplir tareas por cuenta propia.

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Uribe destacó que el debate actual en Estados Unidos y Europa se centra en establecer "mínimos controles" para el desarrollo y lanzamiento de modelos cada vez más potentes. Sin embargo, también enfatizó en la responsabilidad de los usuarios y recordó que la inteligencia artificial "piensa con uno, pero no por uno".

El especialista mencionó que los usos de esta tecnología se han expandido rápidamente. Entre ellos citó aplicaciones tan diversas como asistentes terapéuticos virtuales, herramientas para evaluar productos en supermercados mediante fotografías e incluso sistemas que permiten recrear conversaciones con personas fallecidas. También destacó que ya existen procesos profesionales altamente automatizados, incluyendo algunos servicios jurídicos con una intervención humana cada vez más reducida.

Robots y asistentes físicos, el próximo gran salto

Frente a las perspectivas futuras, Uribe aseguró que el desarrollo de la robótica será uno de los campos con mayor crecimiento durante los próximos años. Explicó que la evolución de la inteligencia artificial permitirá la aparición de nuevos asistentes físicos capaces de desempeñar tareas cada vez más complejas en distintos entornos.

Como ejemplo, mencionó las proyecciones realizadas por Elon Musk, quien ha planteado que en los próximos años podría producirse una masificación de robots en la vida cotidiana. Para el experto, el desafío consiste en comprender una tecnología que aprende y evoluciona a una velocidad sin precedentes.

Aunque reconoció los avances y beneficios que ofrece la inteligencia artificial, Uribe concluyó que el reto principal será encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la implementación de mecanismos de supervisión que permitan mitigar los riesgos asociados a su desarrollo acelerado.