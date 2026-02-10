Niño músico con cáncer de garganta necesita ayuda para recibir su tratamiento en España
El menor recibió protonterapia en Madrid que eliminó tres tumores, pero necesita financiamiento para tratar el cuarto tumor restante.
Yhonay Díaz
01:55 p. m.
Un niño colombiano identificado como David Sánchez continúa su lucha contra el cáncer de garganta en Madrid, España, donde ha recibido un tratamiento especializado que ha mostrado resultados positivos, aunque enfrenta dificultades económicas para completar el proceso médico necesario para su recuperación total.
David padece una condición oncológica que lo obligó a vivir con una traqueotomía para respirar y una gastrostomía para alimentarse.
El menor no podía realizar funciones básicas como hablar, comer o respirar normalmente debido a la presencia de tumores en su garganta.
Gracias al apoyo de una clínica privada y las donaciones de numerosos colombianos, logró acceder a un tratamiento de protonterapia en la capital española.
¿Qué es la prontoterapia, el medicamento que necesita el niño músico?
La protonterapia, un tratamiento especializado indicado para casos como el de David, permitió eliminar exitosamente tres de los cuatro tumores que amenazaban su vida.
"Se fueron esos tres tumores, pero quedó un desafío", explicó el menor, quien continúa acompañado de su familia en Madrid mientras busca completar su proceso de recuperación.
Sin embargo, los recursos económicos recaudados no fueron suficientes para financiar la segunda fase del tratamiento.
Quedó uno en mí aquí, en este lado, que está poniendo mi vida en riesgo.
Las autoridades sanitarias españolas le han ofrecido atención en un hospital público, aunque el procedimiento disponible resulta considerablemente más invasivo que la protonterapia.
Según joven músico, este tratamiento alternativo implica la extracción de la faringe y otros tejidos, que posteriormente serían reconstruidos utilizando partes de otras zonas de su cuerpo.
¿Cómo ayudar a David Sánchez, el niño músico con cáncer de garganta?
La familia de David ha habilitado una línea de contacto para quienes deseen colaborar con el tratamiento del menor.
Los interesados pueden comunicarse al número de WhatsApp 3157668904 para obtener información sobre cómo realizar aportes que permitan completar la terapia necesaria.
A pesar de las dificultades médicas y económicas, David mantiene una actitud positiva frente a su situación.
Yo tengo muchos sueños, tengo muchas metas que quiero cumplir.