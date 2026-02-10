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Amistoso Colombia vs. Paraguay: horario y dónde verlo en vivo

La Selección Colombia juega su segundo partido válido por la fecha FIFA correspondiente al mes de octubre.

Colombia vs. Paraguay: horario y dónde verlo
Foto: Selección Colombia

Noticias RCN

octubre 02 de 2026
01:51 p. m.
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La Selección Colombia está en medio de la primera fecha FIFA post mundial que se compone de tres juegos amistosos en tres ciudades diferentes de Estados Unidos; el primero de ellos fue el empate a un gol contra la selección mexicana el pasado 26 de septiembre en Baltimore, donde el entrenador Néstor Lorenzo utilizó a varios jugadores que hicieron parte de la plantilla del Mundial 2026.

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Este viernes 2 de octubre, la 'tricolor' aterriza en New Jersey para afrontar su segundo compromiso amistoso contra la selección de Paraguay, que tuvo una destacada actuación en la Copa del Mundo. Para este compromiso, aunque el entrenador argentino solo hizo oficial un cambio en la portería, periodistas e hinchas esperan que se vean nuevas alternativas en la formación titular para iniciar con la renovación del equipo después de las salidas de figuras como James Rodríguez y Juanfer Quintero.

Hora y dónde ver Colombia vs. Paraguay

La selección dirigida por Lorenzo se enfrentará a la Paraguay del también argentino Gustavo Alfaro en el Sports Illustrated Stadium en New Jersey a las 7:00 p.m. hora de Colombia y podrá seguirlo en vivo por la señal principal del Canal RCN y la APP del Canal RCN.

El último partido de la Selección Colombia en esta fecha FIFA será contra la selección de Perú el próximo martes 6 de octubre en el estadio del Inter de Miami en Florida.

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En las últimas horas han salido rumores sobre cómo será el formato de las próximas eliminatorias al Mundial 2030 a celebrarse en España, Portugal y Marruecos con partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay; la posibilidad que más ha tomado fuerza es incluir a las tres selecciones sudamericanas que recibirán los primeros partidos y que ya tendrían su cupo asegurado por ser anfitriones y otorgar tres cupos directos, más uno que iría al repechaje.

De este modo, serían siete selecciones disputando tres cupos y medio, pero con la preocupación de que las tres selecciones ya clasificadas no compitan de la misma manera que las demás, desvirtuando las eliminatorias como se han conocido históricamente.

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