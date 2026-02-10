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Resultado Super Astro Sol hoy, 2 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 2 de octubre de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Resultado Super Astro Sol hoy, 31 de agosto: número y signo ganador del sorteo
Foto: Super Astro Sol y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

octubre 02 de 2026
01:30 p. m.
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El Super Astro Sol realizó este viernes 2 de octubre de 2026 un nuevo sorteo en Colombia.

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Los apostadores que participaron durante la jornada pueden revisar las cuatro cifras y el signo zodiacal ganador para comprobar si su tiquete obtuvo alguno de los premios que entrega este popular juego de suerte y azar.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 2 de octubre de 2026

El sorteo de este viernes dejó una nueva combinación ganadora. Estos son los resultados que deben revisar los jugadores:

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  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXXX

Para determinar si una apuesta resultó premiada es importante comprobar cuidadosamente el tiquete. Las cifras deben coincidir en el orden establecido con el resultado del sorteo y, además, estar acompañadas por el signo zodiacal elegido por el jugador.

Super Astro cuenta con dos modalidades: Sol y Luna. El juego es de alcance nacional, está regulado por Coljuegos y actualmente es operado por Corredor Empresarial S.A.

¿Cómo jugar Super Astro Sol y cuánto paga?

La dinámica de Super Astro Sol consiste en escoger una combinación de cuatro cifras y relacionarla con uno de los 12 signos del zodiaco. Los jugadores también tienen la alternativa de apostar su número con todos los signos.

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Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000, según explica el operador oficial.

El premio más alto se obtiene al acertar las cuatro cifras en el orden exacto junto con el signo zodiacal. En este caso, Super Astro paga 42.000 veces el valor apostado. Por ejemplo, una apuesta de $1.000 podría representar un premio bruto de $42 millones.

También existen otras posibilidades de ganar. Acertar las últimas tres cifras y el signo paga 1.000 veces lo apostado, mientras que las últimas dos cifras más el signo permiten recibir 100 veces el valor de la apuesta.

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