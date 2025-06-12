CANAL RCN
Crece la alerta: EPS muestran un grave deterioro patrimonial

El deterioro patrimonial de las EPS, especialmente de aquellas que han sido intervenidas, es cada vez más evidente.

diciembre 06 de 2025
07:40 p. m.
El patrimonio negativo de las EPS intervenidas ha aumentado de forma alarmante durante los últimos tres años.

Datos oficiales sobre la intervención de las EPS

Noticias RCN conoció datos oficiales que evidencian que estas entidades, desde el momento de su intervención, han acumulado pérdidas patrimoniales por 4,3 billones de pesos, cifra que hoy asciende a 14,4 billones de pesos.

En total, se analizaron ocho EPS intervenidas. Algunas de ellas, que inicialmente presentaban patrimonio positivo, hoy registran grandes detrimentos.

Es el caso de Sanitas, que pasó de tener un patrimonio superior a 21.000 millones de pesos a reportar un déficit superior a 2 billones de pesos. Una situación similar enfrenta Coosalud, que contaba con más de 231.000 millones de pesos y actualmente presenta pérdidas que superan los 2 billones.

“Cada vez vemos un mayor deterioro patrimonial en las EPS, especialmente en las intervenidas, producto de las pérdidas que están generando. Esto significa que sus costos están superando sus ingresos. El origen está en que las estimaciones que hizo el Gobierno para la asignación de recursos a estos actores fueron insuficientes”, explicó Alejandro Escobar, economista en salud.

Cambios constantes agravan la crisis financiera del sistema

Además, expertos señalan un segundo factor que agrava la crisis: la constante rotación de interventores.

Este cambio permanente dificulta la continuidad en los procesos de aseguramiento, especialmente en la contención de costos y gastos, lo que termina afectando aún más la estabilidad financiera del sistema.

"Hay un segundo aspecto también clave y es que a medida que estos actores cambian constantemente de interventores, no se está haciendo el proceso natural del aseguramiento que es la contención del costo, la contención del gasto ante procesos administrativos cuando sea una continua administración. Ese volumen de intervenciones está afectando ese nivel", comentó el economista.

