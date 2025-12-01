CANAL RCN
Nosotras, la marca que rompe los tabúes sobre el cuerpo femenino, fue doblemente premiada en los Effie y TikTok Awards

noviembre 12 de 2025
08:37 a. m.
Nosotras fue reconocida con el Premio Effie Colombia 2025 en la categoría Higiene y Cuidado Personal – Protectores, gracias a su campaña “Del mito al hábito”, una iniciativa enfocada en cambiar creencias culturales, educar a millones de mujeres y fortalecer la posición de la marca en el mercado colombiano.

Los Premios Effie, reconocidos por destacar las campañas más efectivas del mundo, premiaron a Nosotras® por transformar la conversación sobre el cuidado íntimo femenino.

Con una campaña educativa y cercana, la marca resolvió dudas junto a expertas y promovió el buen uso de los protectores diarios como un hábito que cuida y acompaña el bienestar de las mujeres.

“Del mito al hábito”: la campaña que transformó la conversación sobre higiene íntima

A partir del reconocimiento de que muchas mujeres mantenían hábitos de higiene poco saludables por desconocimiento, la marca cambió su narrativa y apostó por educar desde la empatía y la ciencia.

Con el respaldo de expertas en salud íntima, como ginecólogas, Nosotras® abrió espacios educativos a través de La Real Academia de la Vulva para hablar sin tabúes sobre el cuerpo, desmitificar el uso de los protectores diarios y mostrarlos como lo que son: aliados del bienestar cuando se usan correctamente.

El jurado de los Effie destacó la capacidad de la marca para revertir percepciones culturales, lograr resultados tangibles y convertir el marketing en una herramienta de cambio positivo.

#HazloSinMiedo: Nosotras conquista TikTok con autenticidad y propósito

Por otro lado, en los TikTok Awards LATAM 2024, Nosotras® fue galardonada por su campaña #HazloSinMiedo, un fenómeno digital que rompió los tabúes sobre el uso de tampones y promovió una conversación abierta, real y empoderadora sobre el cuerpo femenino.

A través de contenido nativo, retos virales y mensajes educativos, la marca conectó con las nuevas generaciones en su propio lenguaje: el de la autenticidad, el humor y la naturalidad.

La campaña fue tan exitosa que alcanzó millones de visualizaciones orgánicas y altos niveles de interacción, consolidando a Nosotras® como una marca pionera en bienestar íntimo y libertad femenina en el entorno digital.

Con esta doble distinción, Nosotras sigue fortaleciendo su compromiso de acompañar a las mujeres en todas las etapas de su vida y de demostrar que la comunicación efectiva puede transformar hábitos, percepciones y sociedades enteras.

