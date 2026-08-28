Maluma lleva su legado a otro nivel al inspirar la nueva colección de reconocida marca de carros

Juan Luis Londoño Arias sigue imponiéndose sobre la cultura pop del mundo al unirse a una nueva campaña global en donde logró compartir junto a grandes figuras como el futbolista Robert Lewandowski y la creadora de contenido Supercar Blondie.

Para esta oportunidad, Hot Wheels hizo su activación al unir a la estrella musical junto al astro del fútbol y la experta automotriz para presentar la primera generación de Hot Wheels Class of Legends.

Maluma presentó el modelo de su vehículo a escala

Para esta oportunidad, el intérprete de ‘Felices los cuatro’ presentó una Toyota Land Cruiser FJ60 que se encuentra inspirada en un espíritu aventurero que rinde homenaje a sus raíces colombianas.

Su vehículo principal se encuentra relacionado con su más reciente obra musical ‘Loco X Volver’ con el que Maluma hizo especial énfasis en el renacimiento de su conexión musical al inspirarse en su tierra, los sonidos de esta y todo lo que lo hace volver a sus raíces.

Históricamente, esta referencia de vehículo se ha convertido en un símbolo de resistencia al ser un todo terreno. Este modelo ha sido utilizado principalmente en zonas rurales al ser óptimas para el trabajo pesado del campo.

Creado en 1950, dicho vehículo tiene la capacidad de convertirse en una herramienta de trabajo al pasar por caminos de difícil acceso que otros no logran atravesar.

Especialmente, esta serie es valorada por haber ayudado a construir vías, conectar con las zonas más apartadas del país y ayudar a desarrollar la ganadería dentro del territorio nacional.

En el modelo presentado por el antioqueño, se logra observar el diseño a escala de su propio vehículo insignia de su reciente álbum musical. En este predomina el color rojo, la bandera de Colombia en los costados del mismo y marcas en las llantas.

Causa benéfica del proyecto de Maluma

Pero dicho despliegue publicitario no se ha quedado allí ya que la campaña también ha contemplado su compromiso social al donar cien mil dólares a la fundación El Arte de los Sueños, de Maluma, que financia programas de canto, producción musical, apoyo psicológico, entre otras áreas.

Actualmente la fundación se encuentra liderando una campaña para recolectar ayudas que están siendo dirigidas a los más afectados por el terremoto, de magnitud 7,4, que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto de 2026.