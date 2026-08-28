ICETEX amplía plazo de créditos educativos tras emergencia nacional

El ICETEX anunció la ampliación de su convocatoria nacional de créditos educativos hasta el 15 de septiembre, medida que busca apoyar a los estudiantes afectados por la emergencia causada por el reciente terremoto.

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La decisión incluye tanto la postulación para nuevos créditos como la renovación de los ya existentes, garantizando así la continuidad en el acceso y permanencia en la educación superior durante el segundo semestre de 2026.

“La ampliación de nuestra convocatoria de crédito es para aspirantes de cualquier territorio del país y busca garantizar mayores posibilidades de acceso, permanencia y graduación en la educación superior”, señaló Richard Caicedo, presidente del ICETEX.

Más tiempo para inscripciones y renovaciones

El calendario extendido permitirá que los estudiantes interesados en programas de pregrado en Colombia, posgrados en el país y en el exterior, así como en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) y educación continuada (diplomados, certificaciones y bilingüismo), tengan más plazo para inscribirse.

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Las inscripciones y renovaciones estarán abiertas hasta el 15 de septiembre, mientras que las líneas de financiación para programas ETDH y educación continuada se podrán solicitar hasta el 25 de septiembre. La línea de crédito para programas de medicina ya cerró.

Trámites gratuitos y sin intermediarios

El ICETEX recordó que todos los trámites deben realizarse directamente en su portal oficial www.icetex.gov.co, sin intermediarios, y que cualquier irregularidad debe ser reportada al correo denunciatramitadores@icetex.gov.co.

Los estudiantes que ya cuentan con crédito educativo deberán actualizar sus datos en línea y presentar el formulario en su institución de educación superior para asegurar el desembolso de sus matrículas en el segundo semestre académico.