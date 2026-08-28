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ICETEX amplía plazo de créditos educativos tras emergencia nacional

La decisión incluye tanto la postulación para nuevos créditos como la renovación de los ya existentes.

ICETEX amplía plazo de créditos educativos tras emergencia nacional
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
05:00 p. m.
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El ICETEX anunció la ampliación de su convocatoria nacional de créditos educativos hasta el 15 de septiembre, medida que busca apoyar a los estudiantes afectados por la emergencia causada por el reciente terremoto.

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La decisión incluye tanto la postulación para nuevos créditos como la renovación de los ya existentes, garantizando así la continuidad en el acceso y permanencia en la educación superior durante el segundo semestre de 2026.

“La ampliación de nuestra convocatoria de crédito es para aspirantes de cualquier territorio del país y busca garantizar mayores posibilidades de acceso, permanencia y graduación en la educación superior”, señaló Richard Caicedo, presidente del ICETEX.

Más tiempo para inscripciones y renovaciones

El calendario extendido permitirá que los estudiantes interesados en programas de pregrado en Colombia, posgrados en el país y en el exterior, así como en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) y educación continuada (diplomados, certificaciones y bilingüismo), tengan más plazo para inscribirse.

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Las inscripciones y renovaciones estarán abiertas hasta el 15 de septiembre, mientras que las líneas de financiación para programas ETDH y educación continuada se podrán solicitar hasta el 25 de septiembre. La línea de crédito para programas de medicina ya cerró.

Trámites gratuitos y sin intermediarios

El ICETEX recordó que todos los trámites deben realizarse directamente en su portal oficial www.icetex.gov.co, sin intermediarios, y que cualquier irregularidad debe ser reportada al correo denunciatramitadores@icetex.gov.co.

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Los estudiantes que ya cuentan con crédito educativo deberán actualizar sus datos en línea y presentar el formulario en su institución de educación superior para asegurar el desembolso de sus matrículas en el segundo semestre académico.

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