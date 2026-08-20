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Hospital de campaña de Santander llega a Buenaventura para atender a los damnificados por el terremoto

El equipo cuenta con aparatos con tecnología avanzada para realizar cirugías y exámenes médicos a distancia.

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
11:29 a. m.
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La emergencia en Buenaventura tras el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto recibió un nuevo respaldo médico: desde Santander llegó un hospital de campaña acompañado de un grupo de especialistas en ortopedia, cirugía y urgencias.

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La misión, liderada por la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, ya comenzó a atender a los damnificados y en las primeras 24 horas logró realizar tres cirugías y atender a más de una docena de pacientes, incluidos cinco con discapacidad ortopédica.

Insumos y tecnología desde Floridablanca

El despliegue partió desde la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander en Floridablanca, donde se preparó un cargamento de aproximadamente 400 kilos de insumos médicos.

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Entre ellos se incluyen dispositivos y aparatos con tecnología avanzada para realizar cirugías y exámenes médicos a distancia. Desde este punto, los especialistas también pueden emitir partes médicos y coordinar con el banco de sangre para futuros traslados.

Más apoyo en camino

La misión médica contempla el envío de nuevos especialistas en los próximos días y la extensión de la atención hacia otras regiones como el Eje Cafetero y el Chocó.

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Paralelamente, se invita a instituciones y centros médicos a seguir donando insumos durante esta semana para fortalecer la logística de los traslados. Además, se prevé el desplazamiento de ingenieros y arquitectos para apoyar la reconstrucción de viviendas en las zonas más afectadas.

El aporte de Santander busca aliviar la crisis sanitaria en Buenaventura y ofrecer esperanza a las comunidades golpeadas por la tragedia.

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