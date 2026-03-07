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Videollamadas con contenido sugerente: nueva modalidad de estafa en Bogotá

En caso de ser víctima, la Secretaría de Seguridad compartió una serie de recomendaciones.

Foto: Secretaría de Seguridad
Foto: Secretaría de Seguridad

Jorge Leonardo Alzate

julio 03 de 2026
06:39 p. m.
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Contestar videollamadas de números desconocidos es un riesgo. Así lo advirtió la Secretaría de Seguridad de Bogotá, tras identificar una nueva modalidad de estafa en la que bandas dedicadas a la extorsión realizan videollamadas, a través de aplicaciones de mensajería instantánea, y una vez la víctima contesta, dejan corriendo videos con contenido sugerente.

Quienes deciden quedarse, por confusión o interés, terminan siendo víctimas de amenazas, a través de chats, llegando, incluso, a pagar millonarias extorsiones.

“Al otro lado”, advirtió la cartera distrital, “no aparece un familiar ni un conocido, sino imágenes de contenido sexual que buscan sorprender a la víctima. Mientras esto ocurre, los delincuentes graban la llamada y toman capturas de pantalla para hacer creer que la persona participó voluntariamente en ese contenido”.

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Las víctimas son acusadas de cometer delitos sexuales:

Con imágenes y fragmentos de la videollamada, la banda vuelve a contactar a su víctima desde distintos números de teléfono y, al responder, la amenazan con publicar el contenido en redes sociales o hacérselo llegar a amigos y familiares, haciéndoles creer que fue algo planeado.

En algunos casos, “incluso, amenazan con hacer falsas acusaciones, como señalar a la víctima de haber cometido delitos sexuales, con el único propósito de generar miedo y obtener un pago”.

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¿Qué hacer en caso de ser contactado bajo esta modalidad?

Las autoridades insisten a los ciudadanos que se abstengan de contestar videollamadas de números desconocidos.

En caso de hacerlo y ver contenido subido de tono, lo mejor es colgar de manera inmediata y, en caso de haber permanecido en la llamada recomiendan:

“No responder a las amenazas, no enviar dinero bajo ninguna circunstancia y conservar los mensajes y números desde los cuales se realizan las intimidaciones”.

Las denuncias por extorsión, bajo cualquiera de sus modalidades, son atendidas en tiempo real por el Gaula de la Policía, comunicándose con la Línea 165, en la que funcionarios, con experiencia en el tema, prestan asesoría a las víctimas.

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