Confirmada la titular de Colombia para enfrentar a Ghana: así jugará la 'tricolor'

La titular de Colombia para enfrentar a Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya está definida. Néstor Lorenzo apostará por su equipo de confianza para buscar el paso a los octavos de final este viernes 3 de julio en Kansas City.

¿Cuál es la titular de Colombia contra Ghana?

Llegó la hora de la verdad para la Selección Colombia. Después de una sólida fase de grupos, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo afronta su primer partido de eliminación directa con el objetivo de seguir soñando con el título mundial.

La 'Tricolor' se medirá frente a Ghana en el estadio de Kansas City, un rival que llega impulsado por el trabajo del técnico Carlos Queiroz, viejo conocido de la Selección Colombia.

El encuentro se disputará este viernes 3 de julio desde las 8:30 p. m. (hora de Colombia) y podrá verse EN VIVO por el Canal RCN y todas sus plataformas digitales.

Para este compromiso, Lorenzo mantendrá la base que le permitió terminar como líder de su grupo y conservar el invicto en el torneo.

La titular de Colombia será con: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Díaz; Jhon Córdoba.

¿Cómo llega Colombia al partido frente a Ghana?

La Selección Colombia afronta este compromiso con confianza tras cerrar una destacada fase de grupos. El empate sin goles frente a Portugal le permitió quedarse con el primer lugar de su zona, además de confirmar la solidez defensiva que ha caracterizado al equipo durante el campeonato.

Camilo Vargas ha respondido en momentos determinantes, mientras que la dupla conformada por Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí se ha consolidado como una de las más seguras del Mundial.

Sin embargo, Ghana representa un reto diferente. El conjunto africano combina potencia física, velocidad y orden táctico, virtudes que le permitieron avanzar a los dieciseisavos de final.

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Además, el conocimiento que tiene Carlos Queiroz sobre varios futbolistas colombianos añade un ingrediente especial a un partido en el que cualquier error puede marcar la diferencia.

¿Qué sigue para el ganador de Colombia vs. Ghana?

El equipo que consiga la clasificación avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, donde ya espera Suiza, selección que eliminó a Argelia con una victoria por 2-0.

Para Colombia, superar esta ronda significaría seguir alimentando la ilusión de pelear por la Copa del Mundo