Bad Bunny envió miles de libras en ayudas para los afectados en Venezuela: Delcy Rodríguez agradeció

Venezuela completó más de ocho días tras los devastadores terremotos que sacudieron a varios estados del país y dejaron una cantidad incalculable de afectados.

Pese a que actualmente el gobierno venezolano dio a conocer que la cantidad de fallecidos aumentó a 2.595, se espera que en los próximos días aumenten las cifras.

Las ayudas internacionales han sido fundamentales no solo para rescatar a las personas que siguen bajo los escombros, sino para aquellos que sobrevivieron y actualmente se encuentran sin hogar, medicamentos, comida y razón de sus familiares desaparecidos.

Por esto, varios artistas ya se han sumado a las campañas mundiales con las que se busca apoyar a los miles de afectados por medio de comida, insumos, medicina, equipos de rescate, voluntarios, médicos, veterinarios, fondos para los niños que quedaron sin educación, entre otras ayudas.

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Bad Bunny envió ayudas a Venezuela

Lejos de las cámaras y los focos mediáticos, Benito Antonio Martínez Ocasio hizo envío de, al parecer, más de 42 mil libras de ayudas. La información fue confirmada por parte de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien hizo un llamado de agradecimiento a los artistas internacionales que han apoyado.

“Agradezco a los artistas internacionales, Bad Bunny entre otros, que enviaron ayuda”, afirmó la mujer durante una rueda de prensa.

Pese a que no especificó la cantidad, medios internacionales presumen que se habría tratado de varias libras de insumos necesarios para que gran parte de los afectados puedan abastecerse.

Por su parte, el artista aprovechó uno de sus shows más recientes en Londres para enviar un mensaje de apoyo al pueblo venezolano que hoy se encuentra atravesando una de las catástrofes más contundentes en toda su historia.

“No importa en qué parte del mundo esté, siempre hay una bandera que veo muy seguido y es la de Venezuela. Hoy más que nunca, a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela, todos los latinos alrededor del mundo estamos en sintonía y solidarios con ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo y mucha fuerza”, afirmó el puertorriqueño.

Shakira y la FIFA se unen para apoyar a los niños venezolanos

Por otro lado, la cantante barranquillera compartió un clip, por medio de sus redes sociales oficiales, en donde compartió detalles de su unión con el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen, quienes destinarán 500.000 dólares para apoyar la educación de los niños que lo perdieron todo.

“Como partidario del Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, apoyo a los niños de Venezuela para ayudar a asegurar que, a medida de que el país se reconstruya, cada niño siga teniendo acceso a la educación y a la oportunidad de aprender”, afirmó.