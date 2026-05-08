VIDEO | Capturan a ladrón que intentó huir en bicicleta tras robar en un casino de Bogotá

Un casino en el sector de Techo de la localidad de Kennedy en Bogotá fue el escenario de un violento robo. En horas de la mañana del miércoles 6 de mayo, ingresó un hombre de 30 años originario del exterior con intenciones delincuenciales.

Esta persona vestía con gorra negra, chaqueta gris, pantalones oscuros y zapatos deportivos blancos. Además, llevaba una maleta y escondía un puñal.

Cámaras grabaron el robo y la huida

En video quedó el momento en el que amenazó a una trabajadora con el cuchillo y luego salió corriendo. Cuando salió del casino, tomó una bicicleta para continuar con la huida, llevando consigo un celular y dinero en efectivo.

A los pocos segundos, salió la víctima, quien gritó para avisar que la habían robado. Acto seguido, les alertó a los uniformados de la estación Kennedy, lo cual permitió que se pusiera en marcha una persecución.

La buena noticia llegó cuando a pocas cuadras lograron capturarlo y recuperar el botín que le había quitado a la mujer, así como el arma que utilizó.

¿Cuántos robos a comercio ocurren?

Cifras oficiales indican que entre enero y marzo de 2026 ocurrieron 947 hurtos a comercios en la ciudad, un 63.2 % menos que en el mismo trimestre del año anterior cuando se habían reportado 2.574 sucesos.

En cuanto a las armas, lo cierto es que el 86 % (789) fue sin el uso de estas. Los casos restantes se distribuyeron en manipulación de armas de fuego (72 - 7.82 %), objetos contundentes (36 – 3.9 %), armas blancas (20 – 2.1 %) y cuatro crímenes no fueron reportados.

Así fue el comportamiento de este delito en las localidades: Suba (82), Engativá (65), Usaquén (87), Chapinero (61), Teusaquillo (50), Kennedy (47), Puente Aranda (60), Fontibón (34), Barrios Unidos (28), Los Mártires (30), Santa Fe (12) y San Cristóbal (25).