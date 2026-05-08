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VIDEO | Capturan a ladrón que intentó huir en bicicleta tras robar en un casino de Bogotá

Utilizando un cuchillo, le robó el celular y dinero en efectivo a la trabajadora a plena luz del día.

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 08 de 2026
07:06 a. m.
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Un casino en el sector de Techo de la localidad de Kennedy en Bogotá fue el escenario de un violento robo. En horas de la mañana del miércoles 6 de mayo, ingresó un hombre de 30 años originario del exterior con intenciones delincuenciales.

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Esta persona vestía con gorra negra, chaqueta gris, pantalones oscuros y zapatos deportivos blancos. Además, llevaba una maleta y escondía un puñal.

Cámaras grabaron el robo y la huida

En video quedó el momento en el que amenazó a una trabajadora con el cuchillo y luego salió corriendo. Cuando salió del casino, tomó una bicicleta para continuar con la huida, llevando consigo un celular y dinero en efectivo.

A los pocos segundos, salió la víctima, quien gritó para avisar que la habían robado. Acto seguido, les alertó a los uniformados de la estación Kennedy, lo cual permitió que se pusiera en marcha una persecución.

La buena noticia llegó cuando a pocas cuadras lograron capturarlo y recuperar el botín que le había quitado a la mujer, así como el arma que utilizó.

¿Cuántos robos a comercio ocurren?

Cifras oficiales indican que entre enero y marzo de 2026 ocurrieron 947 hurtos a comercios en la ciudad, un 63.2 % menos que en el mismo trimestre del año anterior cuando se habían reportado 2.574 sucesos.

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En cuanto a las armas, lo cierto es que el 86 % (789) fue sin el uso de estas. Los casos restantes se distribuyeron en manipulación de armas de fuego (72 - 7.82 %), objetos contundentes (36 – 3.9 %), armas blancas (20 – 2.1 %) y cuatro crímenes no fueron reportados.

Así fue el comportamiento de este delito en las localidades: Suba (82), Engativá (65), Usaquén (87), Chapinero (61), Teusaquillo (50), Kennedy (47), Puente Aranda (60), Fontibón (34), Barrios Unidos (28), Los Mártires (30), Santa Fe (12) y San Cristóbal (25).

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