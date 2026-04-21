Falcao García recibió una noticia alentadora tras su dura lesión

En medio de la preocupación que generó su impactante lesión, Radamel Falcao García recibió una noticia que trae algo de alivio tanto para él como para el entorno de Millonarios FC. El experimentado delantero samario, quien sufrió un fuerte golpe en el rostro durante el compromiso frente a América de Cali, no deberá someterse a una intervención quirúrgica, lo que cambia de manera positiva el panorama de su recuperación.

El incidente, ocurrido el pasado fin de semana, encendió las alarmas por la gravedad del choque, que obligó a su salida inmediata del terreno de juego. Desde entonces, el cuerpo médico del club y especialistas han estado evaluando detalladamente su condición para determinar el tratamiento adecuado.

Un diagnóstico que trae alivio

Tras los estudios realizados y la valoración de expertos en cirugía maxilofacial, el club capitalino confirmó que la lesión no requiere cirugía. Esto permite que el proceso de recuperación se enfoque en la cicatrización natural y una rehabilitación específica, lo que reduce riesgos y facilita un retorno progresivo a la competencia.

La decisión médica representa un giro importante, teniendo en cuenta que en un primer momento existía la posibilidad de una intervención más compleja. Ahora, el enfoque estará en el seguimiento constante de la evolución del jugador, quien deberá cumplir con un proceso controlado para garantizar una recuperación óptima.

Tiempos de recuperación y regreso a las canchas

Aunque el parte médico es alentador, el delantero deberá mantenerse alejado de las canchas durante varias semanas. Se estima que su incapacidad podría extenderse por al menos tres semanas, dependiendo de cómo avance la cicatrización y la respuesta de su organismo al tratamiento.

Una vez superada esta fase, todo indica que Falcao podría regresar a la competencia utilizando una máscara de protección facial, una medida habitual en este tipo de lesiones para evitar riesgos en la zona afectada. Esta herramienta le permitiría reincorporarse con mayor seguridad mientras completa su recuperación total.

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En Millonarios, la noticia se recibe con optimismo moderado. Si bien la ausencia del ‘Tigre’ representa una baja sensible en el frente de ataque, el hecho de que no deba pasar por el quirófano abre la puerta a un regreso más cercano de lo esperado. Ahora, el enfoque estará en acompañar su proceso y esperar que su evolución le permita volver a aportar su experiencia y capacidad goleadora en la recta decisiva del campeonato.