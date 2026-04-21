Canciller pidió en la ONU que no haya recortes para la Misión de Verificación de los acuerdos de paz

Ante Naciones Unidas, la canciller Rosa Villavicencio pidió que no se contemplen más recortes para la misión de verificación de los acuerdos de paz en Colombia.

“El gobierno reconoce las dificultades que se viven con la iliquidez de Naciones Unidas, pero manifiesta que esta no debe ser a expensas del acompañamiento que se traduce en una esperanza de paz para el país. Instamos a la Secretaría General a que no se contemplen más recortes en la presencia de la misión de verificación”, afirmó.

La violencia contra firmantes persiste

Asimismo, reconoció que el país afronta una crítica situación en materia de seguridad para firmantes del acuerdo, líderes sociales y comunidades. Por eso, recordó que el apoyo de la comunidad internacional es indispensable y que, sin esta, no se habrían cumplido los objetivos.

Este 2026, se cumplen diez años desde que el Estado, a la cabeza del entonces presidente Juan Manuel Santos, firmó el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los diálogos habían comenzado en 2012 de forma oficial y, con el cierre, se dio el histórico anuncio.

Casi una década después, han causado intriga los informes de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, particularmente en cuanto a la situación de los firmantes.

El último informe de la misión

Solamente entre el 28 de septiembre y el 30 de noviembre de 2025, se recibieron 13 denuncias de masacres con un saldo de 33 víctimas. Además, en lo corrido de 2025, fueron asesinados 45 firmantes.

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Naciones Unidas destacó que más de 11 mil exmiembros de las Farc han sido protagonistas de los procesos de reincorporación. Aunque enfatizó la importancia de dar pasos contundentes en materia agraria, como lo es en una reforma rural integral que abarque la entrega de tierras, reducir las barreras con las ciudades y hacerle frente a la llamada pobreza rural.