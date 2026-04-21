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Destapan detalles sobre reunión secreta de EE. UU. y Cuba: habría un ultimátum anunciado

USA Today entregó detalles sobre la reunión que tuvieron altos funcionarios diplomáticos de Estados Unidos en la isla centroamericana.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 21 de 2026
11:14 a. m.
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El planeta se mantiene pendiente sobre el desarrollo que tenga la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre Cuba. Esto, recordando lo ocurrido a inicio de año con Nicolás Maduro.

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El 3 de enero, las tropas estadounidenses entraron a suelo venezolano y extrajeron al dictador, quien quedó preso en el Centro de Detención de Brooklyn y ha comparecido un par de veces ante el juez Alvin Hellerstein.

Gobierno de Cuba confirmó la reunión

Tras este golpe en Venezuela, la atención se ha centrado en Cuba, la isla que desde hace décadas ha tenido choques con Estados Unidos. No por nada ha habido mensajes inquietantes entre el presidente Miguel Díaz-Canel y Donald Trump.

Sin embargo, también ha habido diálogos entre ambas naciones a pesar de la tensión. Fue el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba el que, el lunes 20 de abril, confirmó que en La Habana hubo una reunión con altos funcionarios diplomáticos de la nación norteamericana.

Alejandro García, director de asuntos bilaterales Cuba – EE. UU., dio a conocer el anuncio y mencionó que se trató un tema sensible, por lo que no reveló más detalles. De acuerdo con USA Today, la administración Trump le habría puesto un ultimátum para agilizar la excarcelación de presos políticos de alto perfil como gesto de buena fe en un periodo de dos semanas.

Plazo máximo para la liberación de presos políticos

El encuentro se habría desarrollado el viernes 10 de abril y, al parecer, las dos figuras relevantes para Estados Unidos son Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo. Además, el medio norteamericano precisó que un alto funcionario del Departamento de Estado habría tenido diálogos con el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

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“Los funcionarios comunicaron que la economía de la isla se encuentra en caída libre y que las élites gobernantes disponen de un margen de tiempo muy reducido para introducir cambios antes de que la situación empeore”, sostuvo USA Today.

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