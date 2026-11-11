Tras reunión tripartita con EE. UU., Rusia y Ucrania acuerdan gran canje de prisioneros

La intención de Rusia de rediseñar el mapa de influencia continental bajo una "nueva y moderna Yalta" y la posibilidad de concretar un intercambio de hasta 1.200 prisioneros marcaron el cierre del segundo día de conversaciones trilaterales en Abu Dabi, entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

Aunque las delegaciones no lograron acuerdos en los puntos más críticos —como las disputas territoriales y el rol futuro de Europa—, la diplomacia estadounidense se prepara para una jornada clave el jueves, 12 de noviembre.

Jared Kushner y Steve Witkoff viajarán a Moscú para encontrarse con Vladimir Putin y luego se trasladarán a Dublín para conversar con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

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Aún falta coordinar algunos detalles sobre el intercambio de prisioneros:

Desde la capital irlandesa, donde unos 50 líderes europeos se reunirán precisamente el jueves para discutir los avances de las negociaciones en Abu Dabi, Zelenski expresó su expectativa de que los emisarios de Washington regresen de Rusia con planteamientos concretos.

El mandatario ucraniano destacó: "Existe esta oportunidad, esta ventana de oportunidad, cuando todos los participantes que ahora están implicados en el proceso de negociación desean sinceramente alcanzar un resultado antes de 2027".

Uno de los pocos consensos tangibles tras las jornadas en Abu Dabi es sobre el canje de prisioneros "a gran escala", según confirmó el líder de la delegación rusa, Vladimir Medinski. Sin embargo, los pormenores se darán a conocer más adelante.

Pese a que Medinski aseguró que "las negociaciones sin duda continuarán", el jefe del equipo negociador de Ucrania, Rustem Umiérov, admitió a través de Telegram que "persisten diferencias significativas" entre los dos países. "Todavía queda mucho trabajo difícil por delante, pero hay oportunidades para continuar el proceso de negociación", concluyó Umiérov.

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Rusia y Ucrania se mantienen en sus exigencias para buscar una salida al conflicto:

Mientras Ucrania exige un alto el fuego previo a cualquier discusión sobre el territorio y solicita un cara a cara entre Zelenski y Putin para abordar los temas medulares, Rusia condiciona el fin de las hostilidades al retiro de las tropas ucranianas de las zonas del este que aún permanecen bajo su control.

A esto se suma la exigencia del Kremlin de establecer un amplio pacto sobre la "arquitectura de seguridad de Europa", una demanda que implicaría alejar a la OTAN de las fronteras rusas y suspender la asistencia militar occidental a Kiev.