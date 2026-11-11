Salario mínimo de 2027: nueva presidenta de la Andi plantea condiciones para la negociación

La negociación del salario mínimo de 2027 deberá buscar un equilibrio entre el aumento de los ingresos de los trabajadores y la protección del empleo. Así lo planteó Luz Stella Murgas, nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), durante su primera entrevista con La FM tras ser elegida para dirigir el gremio.

La dirigente contó que el mismo día de su elección sostuvo una primera conversación con la ministra del Trabajo, en la que uno de los asuntos de interés fue el proceso de concertación salarial. Aunque no anticipó una cifra ni un porcentaje de incremento, dejó claros los criterios que, a su juicio, deben orientar la discusión que definirá el salario mínimo para 2027.

¿Qué dijo la nueva presidenta de la Andi sobre el salario mínimo de 2027?

Murgas sostuvo que el objetivo de la negociación debe ser garantizar que los trabajadores colombianos tengan mejores ingresos, sin desconocer las condiciones que permiten mantener y generar puestos de trabajo. Para ello, señaló que las conversaciones deben desarrollarse con base en los criterios técnicos establecidos por la ley.

Es muy importante que Colombia y los trabajadores tengan los mejores ingresos posibles, pero también, por supuesto, que podamos proteger la fuente de empleabilidad.

Su planteamiento pone sobre la mesa dos asuntos centrales de la negociación: el poder adquisitivo de los trabajadores y la capacidad de las empresas para sostener el empleo. Estos elementos harán parte de las discusiones entre el Gobierno, los representantes de los empresarios y las organizaciones de trabajadores durante el proceso de concertación del salario mínimo de 2027.

La nueva presidenta de la Andi tampoco presentó una propuesta concreta sobre el porcentaje de aumento que debería aplicarse. Su intervención estuvo centrada en los principios que deberían orientar el acuerdo y en la necesidad de que las decisiones respondan a criterios técnicos, en lugar de limitarse a una discusión sobre el valor del incremento.

¿Por qué la Andi pide discutir el salario mínimo junto con la Ley de Rescate Económico?

Murgas señaló que la negociación del salario mínimo de 2027 y la discusión de la Ley de Rescate Económico están relacionadas, por lo que considera necesario que ambos asuntos avancen en paralelo. La dirigente explicó que las decisiones sobre los ingresos laborales también deben analizarse dentro del contexto económico y fiscal que enfrenta el país.

Frente al proyecto de Ley de Rescate, la presidenta de la Andi manifestó que Colombia necesita un ajuste fiscal que permita atender las obligaciones del Estado y evitar un crecimiento insostenible del déficit y la deuda. Entre las propuestas que mencionó están la reducción del gasto público y el impulso al crecimiento económico para atraer inversión.