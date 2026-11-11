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Estas son las claves para reducir el riesgo de obesidad, sin recurrir a dietas extremas

El cuidado de la salud también depende de las oportunidades para descansar, moverse y acceder a orientación profesional.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2026
05:24 p. m.
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La obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial: en su desarrollo intervienen factores genéticos, metabólicos, sociales y ambientales. Por eso, reducir el riesgo y atenderla requiere considerar tanto los hábitos cotidianos como las condiciones en las que viven las personas.

Aunque la alimentación y el ejercicio suelen concentrar la atención, el descanso, la fuerza muscular y el acompañamiento profesional también forman parte del cuidado de la salud.

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Pero, ¿cómo llevar estas recomendaciones a la práctica? Saúl Pérez, coordinador del programa Profesional en Deporte y Actividad Física de UCompensar, propone cuatro claves que pueden incorporarse a la rutina, de acuerdo con las necesidades y capacidades de cada persona.

Dormir y comer: dos rutinas que influyen en la salud

Los horarios irregulares y el sueño insuficiente pueden afectar los mecanismos que regulan el hambre y la saciedad. Mantener una rutina de descanso y evitar que las pantallas o el trabajo resten horas de sueño son medidas que contribuyen al cuidado cotidiano.

En la mesa, la recomendación es revisar tanto las porciones como la variedad. Frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y distintas fuentes de proteína permiten construir una alimentación equilibrada, ajustada a las necesidades y posibilidades de cada persona.

Además, preferir agua y limitar bebidas azucaradas y productos ultraprocesados con exceso de azúcares, grasas o sodio, complementa estas decisiones.

Fortalecer los músculos y consultar sin recurrir a promesas rápidas

Caminar, bailar o montar bicicleta pueden combinarse con ejercicios de fuerza para conservar masa muscular y mejorar la capacidad funcional. La OMS recomienda a los adultos entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada y fortalecimiento muscular al menos dos días por semana.

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Las pausas durante jornadas sedentarias y las actividades familiares también permiten sumar movimiento. La intensidad y la progresión deben ajustarse a las capacidades individuales.

Asimismo, la orientación de un equipo de salud permite evaluar antecedentes y definir un manejo individualizado porque las dietas extremas y los productos que prometen resultados inmediatos pueden representar riesgos.

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