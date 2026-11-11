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Nuevo video de Angie Rodríguez sacude al entorno de Petro: habla de gastos de agenda privada

La exdirectora del Dapre mencionó supuestas órdenes para manejar los gastos de Petro en una supuesta agenda privada.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 11 de 2026
08:21 p. m.
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Un nuevo video de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), volvió a sacudir al entorno del expresidente Gustavo Petro.

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Esta vez, habló de supuestas instrucciones para atender gastos de la agenda privada del exmandatario y reveló nuevos detalles sobre su relación con Laura Sarabia, quien también fue directora del Dapre y canciller en su gobierno.

La presunta millonaria deuda

Por su parte, el exmandatario respondió a los reclamos de Rodríguez sobre una presunta deuda millonaria, información que fue revelada en exclusiva por el Termómetro Político.

En el video, la exdirectora del Dapre aseguró que, durante el empalme con Sarabia, recibió instrucciones para coordinar viajes, hoteles y gastos personales del entonces presidente Petro por fuera de su agenda oficial.

Rodríguez también aseguró que Petro le pidió atender asuntos relacionados con Vanessa Cortés, a quien identificaba como su pareja sentimental. “Ella es la oficial (…), pero que a mí me tocaba costear a otra primera dama”, afirmó.

Rodríguez reveló más chats

Con respecto a la supuesta deuda, habría sido para subvencionar eventos y viajes por fuera de la agenda presidencial. El exjefe de Estado respondió con una carta y comprobante de consignación por 120 millones de pesos.

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Petro dice que Rodríguez tenía autorización para retirar su salario, pero ella lo dejó intacto durante cuatro meses y asumió sus gastos. En cambio, Rodríguez asegura que no reconoce al depositante y reportó la consignación ante las entidades correspondientes, la UIAF y la Superintendencia Financiera.

Por si fuera poco, hay más. En el mismo video, la exdirectora expuso chats del entonces jefe de tecnología del Palacio de Nariño, René Guarín, sobre un celular de Petro que, según esa conversación, podría estar comprometido y permitir la copia de información. Frente a estos hechos, volvió a señalar a Sarabia.

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