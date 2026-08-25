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Bogotá evaluará el ingreso de barras visitantes previo a cada partido

Las autoridades someterán a análisis las condiciones de seguridad, el comportamiento reciente de la hinchada y las sanciones en su contra.

El Campín - Santa Fe
Estadio El Campín. / @SantaFe

Jorge Leonardo Alzate

agosto 25 de 2026
01:05 p. m.
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Tras los desmanes registrados en los primeros minutos del partido Independiente Santa Fe vs. América de Cali, la tarde del sábado 22 de agosto, la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol anunció una serie de medidas para prevenir los hechos de violencia asociados al fútbol y mejorar las condiciones de seguridad en los estadios.

En los puntos de entrada a estadios, “la Policía Metropolitana de Bogotá realizará verificaciones sobre las personas que ingresen a las tribunas y sobre los elementos que pretendan llevar las barras, como banderas y trapos. Estos controles tendrán especial atención en las hinchadas que registren antecedentes o tengan sanciones vigentes”.

La Policía podrá restringir el acceso de elementos que no cumplan las condiciones requeridas y la hinchada tendrá que pasar los controles con banderas y otros símbolos, antes de que inicie el partido.

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La ciudad evaluará, previo a cada encuentro deportivo, el permiso de ingreso a otras hinchadas:

Entre los anuncios de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol, se dio a conocer que, también, se someterá a evaluación el ingreso de barras visitantes.

Factores como las condiciones de seguridad en cada partido, el comportamiento reciente de la hinchada que venga a la ciudad y las sanciones vigentes en su contra serán tenidos en cuenta.

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¿Qué hay de las sanciones por mal comportamiento en contra de los hinchas?

Los episodios de mal comportamiento y las sanciones en contra de la hinchada infractora y las organizaciones que puedan estar involucradas, pasarán por el Comité Contravencional.

Según la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol “estas medidas hacen parte de la ofensiva de Bogotá contra la violencia en el fútbol y buscan garantizar que los estadios sean escenarios seguros para quienes asisten a disfrutar de los encuentros deportivos”.

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