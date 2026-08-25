Bogotá evaluará el ingreso de barras visitantes previo a cada partido

Tras los desmanes registrados en los primeros minutos del partido Independiente Santa Fe vs. América de Cali, la tarde del sábado 22 de agosto, la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol anunció una serie de medidas para prevenir los hechos de violencia asociados al fútbol y mejorar las condiciones de seguridad en los estadios.

En los puntos de entrada a estadios, “la Policía Metropolitana de Bogotá realizará verificaciones sobre las personas que ingresen a las tribunas y sobre los elementos que pretendan llevar las barras, como banderas y trapos. Estos controles tendrán especial atención en las hinchadas que registren antecedentes o tengan sanciones vigentes”.

La Policía podrá restringir el acceso de elementos que no cumplan las condiciones requeridas y la hinchada tendrá que pasar los controles con banderas y otros símbolos, antes de que inicie el partido.

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La ciudad evaluará, previo a cada encuentro deportivo, el permiso de ingreso a otras hinchadas:

Entre los anuncios de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol, se dio a conocer que, también, se someterá a evaluación el ingreso de barras visitantes.

Factores como las condiciones de seguridad en cada partido, el comportamiento reciente de la hinchada que venga a la ciudad y las sanciones vigentes en su contra serán tenidos en cuenta.

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¿Qué hay de las sanciones por mal comportamiento en contra de los hinchas?

Los episodios de mal comportamiento y las sanciones en contra de la hinchada infractora y las organizaciones que puedan estar involucradas, pasarán por el Comité Contravencional.

Según la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol “estas medidas hacen parte de la ofensiva de Bogotá contra la violencia en el fútbol y buscan garantizar que los estadios sean escenarios seguros para quienes asisten a disfrutar de los encuentros deportivos”.