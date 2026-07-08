¿Por qué en Colombia 27% más de la población masculina está usando fajas moldeadoras?

El mercado de prendas de control en Colombia experimenta una transformación significativa impulsada por el creciente interés masculino en el autocuidado y la imagen personal.

Durante el último año, la adquisición de fajas diseñadas específicamente para hombres aumentó un 27%, según cifras de Entallarte, con proyecciones que estiman un crecimiento sostenido entre 15% y 20% para el cierre de 2026.

La evolución del mercado ha transformado los procesos de diseño y producción de la industria textil colombiana. Mientras el público femenino prioriza la alta compresión y el moldeo postquirúrgico, el consumidor masculino exige características enfocadas en el rendimiento diario y la invisibilidad.

¿Por qué cada vez más hombres están usando fajas?

Este fenómeno responde a la normalización del autocuidado entre la población masculina colombiana, que busca prendas discretas para mejorar la postura, moldear el abdomen y ganar seguridad debajo de la ropa diaria.

A diferencia de percepciones anteriores asociadas exclusivamente a la estética femenina, los hombres ahora priorizan la *funcionalidad* y el bienestar en su vestuario cotidiano. Leidy Grisales, CEO de Entallarte, explicó que la tendencia en los hombres ha aumentado porque:

Los compradores colombianos buscan opciones funcionales que ofrezcan soporte, mejoren la postura corporal y moldeen visualmente el torso y el abdomen debajo de la ropa diaria.

El sector global de las fajas superará los US$6.000 millones en los próximos años, sustentado en un incremento interanual superior a 10% en las compras realizadas por hombres, según datos de Fortune Business Insights.

¿Qué tipo de fajas son las que más usan los hombres?

Las prendas más demandadas son camisillas de compresión fabricadas con materiales elásticos y acabados diseñados para proporcionar un ajuste firme sin limitar el movimiento.

Estas prendas se utilizan tanto debajo de trajes formales de oficina como en rutinas deportivas, evidenciando su versatilidad.

El comercio electrónico se ha convertido en el principal motor de estas ventas, permitiendo compras discretas, rápidas y sin necesidad de asistir a tiendas físicas. Esta modalidad favorece especialmente al público masculino, que valora la privacidad en la adquisición de estos productos.

Las perspectivas de internacionalización y diversificación de productos abren oportunidades para la industria textil local, apalancadas en la experiencia de manufactura y el prestigio de la confección colombiana en fajas.