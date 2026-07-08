Trump llega “muy enfadado” a la cumbre de la OTAN en Ankara

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles “muy enfadado” a la cumbre de la OTAN en Ankara y lanzó ataques contra varios de sus aliados. Arremetió contra la soberanía danesa de Groenlandia, el gasto militar español y la falta de apoyo de sus socios en la guerra contra Irán.

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“No estoy contento con la OTAN por lo que hicieron con Groenlandia, y no estoy contento con la OTAN porque no quisieron ayudarnos con el principal Estado patrocinador del terrorismo, que es Irán. No estuvieron dispuestos a ayudarnos”, aseguró.

Trump ha criticado reiteradamente a sus socios occidentales por no secundarlo en la ofensiva militar que, junto a Israel, lanzó el 28 de febrero contra Irán.

Groenlandia y España en la mira

El mandatario volvió a insistir en la importancia estratégica de Groenlandia, bajo soberanía danesa, y afirmó que Estados Unidos necesita esa isla para garantizar su seguridad. “Groenlandia es un gran problema para nosotros”, declaró, recordando que Washington ya cuenta con una base militar en el territorio.

A comienzos de año, la amenaza de Trump de hacerse con Groenlandia por la fuerza generó tensiones dentro de la Alianza Atlántica. Aunque en enero anunció un acuerdo marco con el secretario general de la OTAN, los detalles siguen siendo difusos.

España también fue blanco de sus críticas. La calificó de “causa perdida” y anunció que cesará “todo intercambio comercial” con Madrid, acusándola de no contribuir al gasto de defensa de la OTAN. En la cumbre de La Haya de 2025, España fue el único país que se desmarcó del objetivo de elevar el gasto militar al 5% del PIB para 2035.

Reunión con Zelenski y presión sobre Europa

En paralelo, Trump tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, pocos días después de una “muy buena conversación” con el presidente ruso Vladimir Putin. “Creo que los dos quieren llegar a un acuerdo”, dijo el martes.

Los europeos, junto con Canadá, buscan reafirmar su compromiso con Kiev y se comprometieron a entregar 70.000 millones de euros en ayuda militar para 2026 y 2027. Zelenski defendió los avances de su país en materia de defensa y cuestionó que se mantenga fuera de la OTAN a un Estado con esas capacidades.

Mientras tanto, el secretario general de la Alianza intenta demostrar a Trump que los compromisos de los países miembros se traducen en hechos. Washington presiona a Europa para que asuma una mayor parte de su propia defensa, y el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció en junio un proceso de “revisión” de la presencia militar en el continente.