Asesinan a comerciante en Soledad en medio de ola de extorsiones en Atlántico

La violencia contra comerciantes en el Atlántico vuelve a encender las alarmas. En el municipio de Soledad fue asesinado el propietario de una distribuidora de pollos, un hecho que se suma a la creciente preocupación por la seguridad en la región.

El ataque ocurrió en el barrio Villa Adela, cuando hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima en las afueras de su establecimiento. Según familiares, días antes había recibido amenazas de muerte relacionadas con extorsiones.

Extorsión, un flagelo de ocho años

Los comerciantes del Atlántico aseguran que llevan cerca de ocho años enfrentando este fenómeno, que ha dejado muertos, heridos y graves afectaciones a la salud física y mental.

Las intimidaciones incluyen disparos contra negocios, amenazas directas y panfletos. “La gente se intimida por lo que sucede”, expresan líderes del sector, quienes piden mayor intervención de las autoridades para frenar la presión de los grupos criminales.

Barranquilla también bajo ataque

La situación no es distinta en Barranquilla. En el barrio La Luz, otro comerciante fue asesinado mientras atendía un billar. Hombres armados llegaron en motocicletas, dispararon contra el lugar y huyeron, dejando una persona muerta y otra herida.

Las primeras versiones apuntan a que este ataque también estaría relacionado con retaliaciones por extorsión. En sectores como Barranquillita, los operativos del GAULA son frecuentes, pero los comerciantes insisten en que las medidas no han sido suficientes para garantizar su seguridad.

El llamado de los afectados es claro: mayor presencia institucional y resultados concretos frente a un flagelo que amenaza la vida y la economía de miles de familias en el Atlántico.