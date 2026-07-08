CANAL RCN
Colombia Video

Asesinan a comerciante en Soledad en medio de ola de extorsiones en Atlántico

Las primeras versiones apuntan a que este ataque también estaría relacionado con retaliaciones por extorsión.

Mañana Express

julio 08 de 2026
07:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La violencia contra comerciantes en el Atlántico vuelve a encender las alarmas. En el municipio de Soledad fue asesinado el propietario de una distribuidora de pollos, un hecho que se suma a la creciente preocupación por la seguridad en la región.

VIDEO del momento exacto de la captura del hijo de Diomedes Díaz por delitos del ‘gota a gota’
RELACIONADO

VIDEO del momento exacto de la captura del hijo de Diomedes Díaz por delitos del ‘gota a gota’

El ataque ocurrió en el barrio Villa Adela, cuando hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima en las afueras de su establecimiento. Según familiares, días antes había recibido amenazas de muerte relacionadas con extorsiones.

Extorsión, un flagelo de ocho años

Los comerciantes del Atlántico aseguran que llevan cerca de ocho años enfrentando este fenómeno, que ha dejado muertos, heridos y graves afectaciones a la salud física y mental.

Asesinan a comerciante víctima de extorsión en Soledad: van 600 crímenes en Atlántico
RELACIONADO

Asesinan a comerciante víctima de extorsión en Soledad: van 600 crímenes en Atlántico

Las intimidaciones incluyen disparos contra negocios, amenazas directas y panfletos. “La gente se intimida por lo que sucede”, expresan líderes del sector, quienes piden mayor intervención de las autoridades para frenar la presión de los grupos criminales.

Barranquilla también bajo ataque

La situación no es distinta en Barranquilla. En el barrio La Luz, otro comerciante fue asesinado mientras atendía un billar. Hombres armados llegaron en motocicletas, dispararon contra el lugar y huyeron, dejando una persona muerta y otra herida.

¿Cuánto aumentarán en junio las tarifas de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira?
RELACIONADO

¿Cuánto aumentarán en junio las tarifas de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira?

Las primeras versiones apuntan a que este ataque también estaría relacionado con retaliaciones por extorsión. En sectores como Barranquillita, los operativos del GAULA son frecuentes, pero los comerciantes insisten en que las medidas no han sido suficientes para garantizar su seguridad.

El llamado de los afectados es claro: mayor presencia institucional y resultados concretos frente a un flagelo que amenaza la vida y la economía de miles de familias en el Atlántico.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente de tránsito

Trágico accidente en Yumbo: camión a toda velocidad embistió a una ambulancia y aplastó dos motocicletas

Corrupción

Procuraduría investiga presuntas irregularidades en millonario contrato de drones para la Policía Nacional

Bogotá

Suspenden ocho bares en Bogotá tras hallar alcohol adulterado y menores de edad

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Jhon Arias pidió un cambio en la Selección Colombia tras la eliminación del Mundial 2026

Jhon Arias hizo una fuerte autocrítica tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026 y pidió cambios para que la Selección deje de quedarse cerca de la gloria.

Selección Colombia

“Dios no se mete en fútbol”: artistas reaccionaron a la eliminación de Colombia

Mientras que algunos artistas decidieron guardar silencio, otros tomaron sus redes sociales para enviar mensajes de esperanza ante la derrota de la tricolor.

OTAN

Trump llega “muy enfadado” a la cumbre de la OTAN en Ankara

Educación

Crisis en reconocido colegio de Bogotá: deudas superan los $63.000 millones y Supersociedades investiga sus activos

Enfermedades

Detrás de las cirugías plásticas hay un trastorno psicológico que enciende las alertas: ¿Cuál es?