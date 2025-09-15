Estudio revela el impacto de las redes en jóvenes con problemas de salud mental

Para nadie es un secreto que las redes sociales han perjudicado la salud mental de la mayoría de jóvenes, tanto así que se han convertido en el medio para "socializar" entre ellos.

¿Qué dice el estudio sobre la salud mental de los jóvenes?

Según el estudio llamado 'Nature Human Behaviour' reveló que los jóvenes que padecen algún trastorno de salud mental, pasan más tiempo en las redes sociales, llegando a estar más de 50 minutos conectados a un dispositivo móvil.

Los dispositivos electrónicos se han convertido en el medio más elegido por los adolescentes para una de las actividades más importantes de esta etapa: socializar, afirmó la investigación.

De hecho, se dice que los jóvenes que padecen algún trastorno de salud mental usan las redes sociales de manera distinta.

Son más propensos a compararse con otros en las redes sociales, sentir una falta de autocontrol sobre el tiempo que pasan en las plataformas o tener cambios de humor debido a los me gusta y los comentarios recibidos, según la investigación.

Características de los jóvenes que padecen un trastorno y utilizan las redes sociales

Se comparan más: Los jóvenes que padecen ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático, se comparan más que los jóvenes que no sufren dichos trastornos. Cambios de humor: Al leer los distintos comentarios en las redes sociales, son más propensos a reportar cambios de humor. Dependencia a los dispositivos digitales: Tienen la necesidad de controlar y saber todo lo que ocurre en la era digital.

¿Cómo prevenir el uso de las redes sociales?

"Hay muchos factores que pueden explicar por qué alguien desarrolla un problema de salud mental, y es muy difícil determinar si el uso de las redes sociales es uno de ellos", afirmó Luisa Fassi, autora del estudio.

Aunque no hay un método exacto sobre la prevención del uso de las redes sociales en los jóvenes, es necesario determinar: