¿Por qué hay personas que nunca lloran? Las razones detrás de la psicología

El acto de llorar es una de las respuestas emocionales más complejas y humanas.

Si bien la mayoría de las personas lo considera una manifestación natural de la tristeza, el dolor o la alegría, existe un grupo de individuos que rara vez o nunca derrama una lágrima.

Esta falta de llanto, lejos de ser un signo de insensibilidad, esconde una serie de factores psicológicos, biológicos y culturales que la ciencia ha intentado descifrar.

La incapacidad o la renuencia a llorar pueden estar ligadas a traumas pasados, rasgos de personalidad específicos o incluso a la influencia social.

Qué dice la psicología sobre las personas que nunca lloran

Investigaciones psicológicas señalan que la personalidad juega un papel crucial en la expresión emocional.

De acuerdo con estudios citados por publicaciones especializadas como Psychology Today, personas con personalidades más racionales, obsesivo-compulsivas o narcisistas tienden a reprimir sus emociones.

Esta represión no es necesariamente un signo de frialdad, sino un mecanismo de defensa que el cerebro utiliza para mantener el control y evitar la vulnerabilidad.

Además, las experiencias traumáticas, especialmente durante la infancia, pueden llevar a un "bloqueo emocional" donde la mente se disocia de la tristeza como una forma de autoprotección, lo que impide que la persona llore incluso cuando lo desea.

¿Cuáles son las razones por las que hay personas que nunca lloran?

Las razones para no llorar también tienen un componente biológico. Las lágrimas emocionales son distintas a las lágrimas basales (las que lubrican el ojo) y a las reflejas (las que se producen por irritación).

De acuerdo con el National Eye Institute, las lágrimas emocionales contienen hormonas del estrés, como la ACTH, y la leucina encefalina, un analgésico natural.

La falta de llanto podría estar relacionada con una inhibición de la liberación de estas hormonas, un fenómeno que aún está siendo estudiado.

Además, se ha encontrado que la testosterona, la principal hormona masculina, tiende a disminuir la propensión al llanto, mientras que la prolactina, asociada a las mujeres, la aumenta.

Esto explicaría, en parte, por qué, en términos generales, los hombres lloran menos que las mujeres.

¿Qué impacto tiene en la salud no expresar el llanto?

La represión del llanto no es una práctica inofensiva. Como señalan expertos en salud mental, no llorar puede tener consecuencias negativas para el bienestar físico y psicológico.

La revista Antena 3 ha citado estudios que vinculan la represión emocional con el aumento de los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que a largo plazo puede contribuir a la aparición de enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, y a trastornos de salud mental como la ansiedad y la depresión.

Llorar es una forma de liberar tensiones acumuladas, permitiendo que el sistema nervioso parasimpático, responsable de la relajación, se active.

Es por esto que, después de un buen llanto, muchas personas sienten una sensación de calma y alivio.

Por lo tanto, aunque la cultura o la personalidad puedan influir en la frecuencia del llanto, su ausencia constante puede ser una señal de que el cuerpo está lidiando con una carga emocional sin un mecanismo de liberación adecuado.