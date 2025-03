Esta es la billonaria deuda que tiene frenada la entrega de medicamentos en el país

La crisis en la entrega de medicamentos en se agrava cada vez más, y Fenalco advierte que la principal causa es una deuda acumulada que ha afectado gravemente el flujo de caja de los gestores farmacéuticos encargados de la distribución y dispensación de medicamentos en el país.

Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, expuso la difícil situación que atraviesan estos operadores que hoy ven amenazada su labor debido a una mora que ya supera los 600 días, lo que les impide seguir financiando el sistema.

Los gestores farmacéuticos han cumplido históricamente con la entrega de medicamentos a los pacientes, incluso asumiendo costos y financiando el sistema. Sin embargo, la acumulación de esta deuda ha generado serios problemas en la disponibilidad de fármacos, pues los recursos para su compra son cada vez más escasos.

Más de 227 millones de medicamentos fueron dispensados en 2024

El vocero de Fenalco también resaltó que sólo en lo que va de 2024, los gestores farmacéuticos han dispensado 227 millones de medicamentos, lo que equivale a 105 millones de fórmulas entregadas a 36 millones de usuarios del sistema de salud.

Según Cabal, estos datos reflejan el papel fundamental que desempeñan los gestores en la logística, distribución y entrega de medicamentos en el país, ya que trabajan bajo contratos con las EPS, IPS y otros actores del sector salud.

No obstante, la acumulación de la deuda ha puesto en riesgo su capacidad de operación, lo que ha provocado retrasos en la entrega de medicamentos, dificultades en la compra de fármacos y hasta la salida del mercado de algunos productos esenciales.

¿Qué ha agravado la crisis en la entrega de medicamentos?

Fenalco detalló que, además de la deuda acumulada de 4 billones de pesos, hay otros factores que han contribuido al desabastecimiento de medicamentos en el país:

Demoras en los trámites del Invima, lo que retrasa la aprobación de nuevos medicamentos y su distribución en el país.

Escasez de materias primas, una problemática que ha afectado la producción de fármacos a nivel global.

Paros y bloqueos viales recientes, que han generado problemas en la logística y distribución de medicamentos en el territorio nacional.

Regulación de precios, que según Fenalco, ha limitado la sostenibilidad del modelo de distribución de fármacos en el país.

Estos factores han hecho que en el mercado se hayan dejado de comercializar algunos medicamentos, lo que ha llevado a que miles de pacientes no puedan acceder a los tratamientos que necesitan.

Además, el gremio aclaró que los gestores farmacéuticos adquieren los medicamentos con capital propio y solo los facturan al sistema una vez son entregados a los pacientes.

Por esta razón, el impacto de la deuda acumulada ha sido tan grave, ya que afecta directamente su liquidez para seguir garantizando el suministro de fármacos.

Fenalco respondió a señalamientos del presidente Gustavo Petro

El pronunciamiento de Fenalco también responde a las declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X, donde acusó a los gestores farmacéuticos de “saboteo” a las políticas de salud del Gobierno.

Cabal rechazó estas afirmaciones y enfatizó que los gestores farmacéuticos son empresas registradas ante la Superintendencia de Salud, y que actualmente hay más de 100 operadores en el país, garantizando la inexistencia de monopolios en la distribución de medicamentos.

Es importante que los colombianos y, en especial, los pacientes entiendan que los gestores farmacéuticos no fijan los precios ni deciden qué medicamentos se entregan, ya que estos son definidos en muchos casos por las EPS y están bajo control de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos.

¿Qué pasará con el abastecimiento de medicamentos?

Mientras el problema sigue sin solución, Fenalco advirtió que si el Gobierno no toma medidas urgentes para saldar la deuda con los gestores farmacéuticos, el desabastecimiento de medicamentos podría empeorar en los próximos meses.

Desde el gremio insisten en que los operadores de distribución han hecho todo lo posible para mantener el abastecimiento de medicamentos, pero recalcan que el sistema de salud debe garantizar los pagos adeudados para evitar un colapso en la cadena de suministro.

Por ahora, millones de pacientes en Colombia siguen en riesgo de no recibir sus tratamientos médicos, mientras el sector farmacéutico espera una respuesta clara del Gobierno para frenar la crisis en la entrega de medicamentos.