Premio Nobel de Medicina 2025: reconocen a los científicos que descifraron el control del sistema inmunológico

El Premio Nobel de Medicina 2025 fue otorgado a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por descubrir los mecanismos que permiten al cuerpo mantener bajo control su sistema inmunológico.

Su trabajo reveló cómo el organismo evita atacarse a sí mismo gracias a la tolerancia inmunitaria periférica, un proceso esencial para prevenir las enfermedades autoinmunes.

Los hallazgos, según el comité del Nobel, sientan las bases para nuevos tratamientos contra el cáncer, las patologías autoinmunes y las complicaciones postrasplante.

¿Por qué su descubrimiento es tan importante?

Los tres científicos identificaron cómo el sistema inmune distingue entre lo propio y lo ajeno.

En 1995, Shimon Sakaguchi descubrió un tipo de célula esencial: los linfocitos T reguladores, que controlan la actividad inmunitaria.

En 2001, Brunkow y Ramsdell descubrieron el gen Foxp3, responsable del desarrollo de esas células.

Mutaciones en este gen provocan el síndrome IPEX, una enfermedad autoinmune grave.

“Este descubrimiento cambió la forma en que entendemos la autoinmunidad y la tolerancia del cuerpo humano”, explicó el comité del Nobel.

Aplicaciones médicas y nuevas líneas de investigación

El conocimiento sobre la tolerancia inmunitaria abre la puerta a terapias que modulan el sistema inmunitario para combatir el cáncer sin dañar los tejidos sanos o reducir el rechazo en trasplantes.

Aunque aún no existen medicamentos de uso general basados en estos hallazgos, los expertos destacan que esta línea de investigación impulsa una nueva era de inmunoterapia personalizada.

Jonathan Fisher, del University College de Londres, subrayó que “comprender el sistema inmunológico es el primer paso para manipularlo de forma segura en la clínica”.

El legado científico de Sakaguchi, Brunkow y Ramsdell

Los tres galardonados abrieron un campo completamente nuevo en la biomedicina moderna.

Su investigación demuestra que mantener el equilibrio inmunitario es la clave para una salud duradera, un principio que podría transformar el tratamiento de enfermedades crónicas, autoinmunes y oncológicas.

El Premio Nobel de Medicina 2025 se entregará oficialmente el 10 de diciembre en Estocolmo, junto con un diploma, una medalla y 1,2 millones de dólares.