CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Cómo evitar ingerir los microplásticos presentes en la comida, según expertos?

Evitar los utensilios de plástico en la cocina podría reducir el consumo de microplásticos presentes en los alimentos.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
03:21 p. m.
Los microplásticos son fragmentos diminutos de plástico, de menos de cinco milímetros de tamaño, que se originan principalmente por la degradación de residuos de plásticos más grandes o por la liberación directa de productos.

Según investigaciones, la cantidad de microplásticos que las personas consumen hoy en día es seis veces superior a las que se consumían en 1990.

Microplásticos en la cocina

Según Sheela Sathyanarayana, docente de Pediatría y profesora adjunta de Ciencias Ambientales y de la Salud Ocupacional en la Universidad de Washington, los microplásticos se encuentran en diferentes alimentos como frutas, verduras, miel, pan, lácteos, pescado, carnes, hamburguesa,

Aunque lavar ciertos alimentos, antes de consumirlos, un estudio en Australia determinó que las personas consumen entre 3 y 4 mg de plástico por porción de arroz casero y hasta 13 mg por una porción de arroz precocido.

"Cuanto más ultraprocesado sea un alimento, mayor será la probabilidad de que presente una alta contaminación por plástico, debido a los numerosos puntos de contacto en la fábrica que lo elabora", explica Sathyanarayana para la BBC.

El agua es otro de los suministros que se encuentran expuestos a los microplásticos, pues un estudio demostró que el simple acto de quitar la tapa de una botella de agua se genera un aumento drástico de estas partículas.

¿Cómo evitar los microplásticos en la cocina?

Según especialistas, la gran mayoría de utensilios básicos en la cocina como las cucharas, ollas, espátulas, sartenes, entre otros, poseen microplásticos. Una de las opciones más recomendadas consiste en eliminar de la cocina la mayoría de los utensilios de plástico y reemplazarlos.

Aunque expertos afirman que gran parte de los microplásticos que las personas poseen dentro de sus sistemas digestivos suelen alojarse en lugares específicos del cuerpo, se prevé que estas pueden estar allí para siempre.

